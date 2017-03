Hủy án vụ bị cáo trắng án giết người ở Bình Phước

Từng trắng án vì chứng cứ buộc tội mù mờ Ông Đồng bị cáo buộc đã giết người và đẩy xuống giếng vào sáng 28-1-2013. Theo cáo trạng, hôm đó ông Đồng đến nhà ông Trần A Ửng (ngụ cùng xã) uống rượu, đánh bài ăn tiền. Do cháu C. (khi đó hai tuổi, con ông Ửng) khóc nên ông Ửng dừng chơi để dỗ con. Đang thua 36.000 đồng, ông Đồng bắt ông Ửng chơi tiếp. Ông Ửng không đồng ý, dẫn đến cự cãi, xô xát. Ông Đồng đã dùng gạch và khúc gỗ đánh ông Ửng. Ông Ửng bỏ ra ngoài giếng ngồi thì ông Đồng chạy tới xô xuống giếng. Lúc này, hai con của ông Ửng (cháu C. và cháu T., khi đó hơn năm tuổi) khóc và đi ra cổng. Người nhà đi làm về phát hiện ông Ửng chết dưới giếng. Quá trình điều tra và tại các phiên tòa, ông Đồng đều không nhận tội. Trong khi đó, chứng cứ đặc biệt quan trọng trong vụ án là đồng hồ đeo tay của ông Đồng bị công an xã thu giữ tuy có biên bản tạm giữ tang vật nhưng không có biên bản niêm phong (có người chứng kiến, có bị cáo ký). Tuy nhiên, ông Đồng không thừa nhận đồng hồ có vết màu nâu tại dây quai. Ngày 24-8-2015, TAND tỉnh Bình Phước không chấp nhận mức án chung thân mà VKS đề nghị. Tòa tuyên bố ông Đồng không phạm tội vì chứng cứ buộc tội mù mờ. Người giám hộ không đúng theo quy định mà là người hàng xóm. Ngoài ra, CQĐT có rất nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc thu thập chứng cứ để chứng minh tội phạm như không khám xét nhà ở, thu thập cái áo trắng ông Đồng mặc khi về nhà; thu giữ vật chứng là cây gỗ và viên gạch Tàu nhưng không niêm phong và không giám định dấu vân tay ở trên những vật này, chưa làm rõ được vấn đề thời gian liên quan đến vụ án để chứng minh tội phạm. Nhân chứng là cháu T. chưa đủ sáu tuổi theo quy định, lời khai lại không thể hiện nguyên nhân chết, người gây ra cái chết. Việc lấy lời khai vi phạm thủ tục tố tụng, lời khai của cháu T. không đủ độ tin cậy và tính đúng đắn, khách quan để chứng minh tội phạm; còn lời khai của những người làm chứng khác trong vụ án chỉ là những người nghe cháu T. nói lại chứ không có chứng kiến. Quan trọng nữa là việc thực nghiệm hiện trường không được thực hiện đúng quy định tại Điều 153 BLTTHS nên chưa làm rõ được toàn bộ hành vi, diễn được tình huống như đánh thế nào, dùng vật gì đánh, đánh vào đâu, hậu quả, phản ứng của nạn nhân, từ đó mới xác định được động cơ mục đích để xác định tội phạm, qua hành vi khách quan thì mới xác định được ý thức chủ quan của bị cáo. Tiêu điểm Theo kết luận giám định, “nạn nhân có ba vết thương dập, rách da đầu do vật tày có cạnh tác động. Nạn nhân tử vong do ngạt nước và suy hô hấp cấp”; “các dấu vết ghi thu trên đồng hồ, trên nền nhà và trên tay quay giếng đều là máu của nạn nhân”.