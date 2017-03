Kẻ đánh chết bạn tù vì rửa chén bẩn lãnh án

Ngày 22-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Bình (17 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội). Đây cũng là vụ án từng gây xôn xao dư luận vào tháng 10-2015 vừa qua.



Vũ Văn Bình tại tòa



Theo cáo trạng, Dư là nghi can trong một vụ trộm cắp tài sản, bị bắt tạm giam tại buồng giam C15 - khu C (dành cho người chưa thành niên), trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội. Trong buồng tạm giam của Dư còn có ba bị can khác gồm Bình (17 tuổi), Nguyễn Nam Trường (17 tuổi) và Lê Đức Anh (17 tuổi).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4-10-2015, sau khi các bị can ăn sáng tại buồng tạm giam. Theo phân công, Dư phải rửa chén nhưng vì Dư rửa chén bẩn nên bị Bình gọi đến tát hai cái vào má và quát: “Lần sau phải rửa bát sạch”. Bình đứng dậy, đi sang bên phải rồi tiếp tục dùng gót chân đá liên tiếp ba cái vào đầu và trán Dư theo hướng từ trên xuống.

Một lúc sau, Dư bị ngã, choáng và nôn ói nên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết luận giám định cho thấy nguyên nhân tử vong của Dư là do “chấn thương sọ não do vật tày vào vùng trán phải, tụ máu dưới da đầu, vùng trán phải kích thước 3 x 2,5 cm, chảy máu não, tụ máu quanh lỗ chấm gây chèn ép cuống não…”.

Tại phần tranh luận, LS phía bị hại yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án còn nhiều điểm mờ chưa được làm rõ.

Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, TAND TP Hà Nội đã kéo dài thời gian đưa bị cáo ra xét xử là đã vi phạm quy định pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, HĐXX yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng đến hôm nay là gần 4 tháng thay vì một tháng, phiên xử mới được mở lại.

LS Trai cho rằng truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích là chưa chuẩn xác, hành vi này đã phạm vào tội giết người với lỗi cố ý gián tiếp. Cách ra đòn có sự khác biệt so với thông thường, có tính hạ thủ, tước đoạt tính mạng. Truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích đã làm giảm trách nhiệm của các cơ quan liên quan, làm sai lệch đi bản chất sự việc, mất tính răn đe, gây bức xúc cho gia đình nạn nhân.

Về phần mình, bị cáo Bình cho là mình không phải “đại bàng” trong buồng giam nhưng “bị cáo là đàn ông, cái gì mình làm thì sẽ nhận, còn không làm thì nhất quyết từ chối”. Được nói lời sau cùng, bị cáo Bình nói lời xin lỗi đối gia đình nạn nhân và cha mẹ mình.

Đại diện VKS khẳng định hành vi của bị cáo là tội cố ý gây thương tích, bởi khi đánh xong bị cáo đã dừng tay. Việc gia đình bị cáo đã nộp tiền vào cơ quan thi hành án là một tình tiết giảm nhẹ cần xem xét.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo gây tang thương cho gia đình nạn nhân, gây bức xúc xã hội, tuy nhiên bị cáo ăn năn hối cải, mong muốn được bồi thường cho người bị hại nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ; do đó tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 82 triệu đồng.

Về trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quản giáo trại tạm giam số 3, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan để chuyển CQĐT và VKSND Tối cao điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.