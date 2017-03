Kẻ đánh gãy chân người yêu con gái bị bắt ngay tại tòa

Xử phúc thẩm, toà nhận định, bản án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng mức độ phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, Trung là người tham gia phạm tội tích cực và gây thương tích chính cho nạn nhân nên toà chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại. Bị cáo Lan là phụ nữ, Trí đang là sinh viên, cấp sơ thẩm cho hai bị cáo hưởng án treo là phù hợp.

Ông Trung (áo sọc trắng)bị bắt tại tòa, đưa về trại giam sau phiên xử phúc thẩm. Ảnh:Thái Hà.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ con gái 17 tuổi bị bạn trai là Trần Minh Toàn (23 tuổi) hãm hại, bà Lan bàn bạc với con trai gọi Toàn đến nhà hỏi chuyện vào đêm 19/4/2014. Tại đây, nam thanh niên không thừa nhận nên bị họ còng tay, đánh đập. Lúc này ông Trung đi chơi về, nghe vợ kể lại sự tình, đã dùng chén sứ, quạt điện, dây thắt lưng cùng nhiều vật cứng đánh nạn nhân.

Mẹ anh Toàn hay tin chạy tới nhưng không thể vào can ngăn. Nhiều người kéo đến cũng không ai khuyên được gia đình bà Lan. Do căn nhà bị khóa chặt cửa, công an xã phải leo cổng vào mới giải cứu, đưa Toàn vào bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy người, chân phải bị gãy. Giám định cho thấy anh này bị thương tật 20%.

Tháng 9/2014, TAND huyện Xuân Lộc đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lê Tấn Trung 2 năm tù, Lê Thị Phương Lan và Lê Tấn Trí 18 tháng tù, cả 3 được hưởng án treo. Gia đình bị hại sau đó đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Đồng Nai.