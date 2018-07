Kẻ mang ma túy rút dao chống biên phòng lãnh án tù chung thân

Ngày 25-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lầu Bá Tồng (32 tuổi, quê xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Phiên tòa xét xử bị cáo Lầu Bá Tồng.

Như tin đã đưa, Tồng vượt biên trái phép sang Lào từ năm 2014 và sinh sống tại bản Khà Mạ (huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào).

Rạng sáng 24-1, Tồng mang theo con dao sắc nhọn, băng rừng mang sáu bánh heroin vào Nghệ An. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, khi Tồng đi đến quốc lộ 7A (thuộc địa bàn bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Lúc bị bắt giữ, Tồng rút dao nhọn ra kháng cự quyết liệt hòng chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ biên phòng đã kịp khống chế, bắt gọn Tồng.

Theo cáo trạng truy tố Tồng, ngày 22-1, Tồng đang ở tại tỉnh Bô ly khăm xay (Lào) thì có ba người đàn ông đến và nói với Tồng vận chuyển sáu bánh heroin về Việt Nam thì sẽ trả 16 triệu kíp Lào (tương đương 43 triệu đồng).

Tồng đồng ý và đi rủ thêm người đàn ông Lỳ Bá Xia và bảo Xia cùng đi vận chuyển ma túy, sẽ chia đôi tiền công. Xia nhận lời với Tồng và cả hai ôm sáu bánh heroin đi bộ theo đường rừng vào Việt Nam.

Khi Tồng và Xia đi đến bản Nậm Bè (xã Xá Lượng) thì Tồng gọi điện thoại cho người đàn ông tên Công để giao hàng. 17 giờ cùng ngày, Công đến gặp Tồng rồi cả Công và Tông mang theo heroin đi xe máy về Nậm Càn (huyện Tương Dương), Xia đi bộ phía sau.

Khi Tồng đi đến địa phận bản Ang, xã Xá Lượng thì bị bắt giữ cùng tang vật sáu bánh heroin trong túi áo khoác (tổng trọng lượng là 1952,96 g).



Bị cáo Lầu Bá Tồng đứng trước bục khai báo nghe HĐXX tuyên án.

Trong vụ án này, Xia và Công do chưa xác định được địa chỉ cụ thể nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, khi nào bắt được xử lý sau. Còn ba người đàn ông thuê Tồng vận chuyển số ma túy trên nhưng không xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra làm rõ.



Tại tòa, bị cáo Tồng thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX sơ thẩm nhận định bị cáo Tồng có hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, có bàn bạc, có tổ chức, số lượng heroin rất lớn với khung truy tố là tử hình nên cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Tồng án tù chung thân.