Khởi tố ban giám đốc Công ty Sgame

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” tại Công ty Sgame (trụ sở tầng 15, tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội), khởi tố bị can đối với ban giám đốc của công ty này.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Mai Thanh Long - Giám đốc công ty cùng hai phó giám đốc là Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Mạnh Linh.



Tam Quốc truyền kỳ - một trong những game kinh doanh trái phép của Sgame

Trước đó, ngày 10-9, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty Sgame.

Qua khám xét và thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Công ty Sgame đã kinh doanh trái phép các trò chơi điện tử trực tuyến.

Cụ thể, Sgame chỉ được cấp phép phát hành ba trò chơi trực tuyến nhưng đã kinh doanh nhiều trò chơi khác. Để tránh sự phát hiện của nhà chức trách, công ty sử dụng tên miền quốc tế .com và phát hành hàng loạt trò chơi, như Tân Tiên Kiếm, Đại Hiệp Truyện… thu lời hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 25-9, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và triệu tập ba lãnh đạo công ty này để điều tra.