Không chứng minh được tội phạm thì đừng 'ăn gian'

“Cơ quan công an có sai sót, nhưng…” Chiều 23-2, Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thơm, Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp, xung quanh vụ công an quận này đình chỉ bị can đối với ông Bùi Nguyên Tùng. . Phóng viên: Quan điểm của VKSND quận Gò Vấp như thế nào đối với quyết định đình chỉ của CQĐT cùng cấp, thưa bà? + Bà Nguyễn Thị Thơm: CQĐT có căn cứ để đình chỉ theo Điều 19 BLHS. Đó là khi khám xét tại nhà ông Tùng đã thu giữ được các vật dụng như nắp chai, vỏ chai, máy đóng nút chai… là công cụ, phương tiện ông Tùng dùng sản xuất rượu giả. Lời khai nhân chứng cho rằng ông Tùng có sản xuất rượu. Lời khai trong hồ sơ của ông Tùng thừa nhận mua chai rượu hiệu Ballantines về để chuẩn bị sản xuất rượu giả. Ông Tùng cũng đã có tiền án về hành vi sản xuất rượu giả. Còn lý do đình chỉ ghi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm là không đúng, VKS đang kiểm sát quyết định đình chỉ của CQĐT và sẽ yêu cầu khắc phục. . Những chứng cứ thu giữ chưa chứng minh được ông Tùng có hành vi phạm tội. Theo luật, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tố tụng. Nếu không chứng minh được thì phải minh định ông Tùng không phạm tội? + Suy đoán vô tội nên CQĐT mới đình chỉ theo Điều 19 BLHS. Ông Tùng đã chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện. Lời khai người biết sự việc ban đầu và lời khai trong hồ sơ của ông Tùng cũng thừa nhận… Do ông Tùng ngưng việc sản xuất nên CQĐT áp dụng Điều 19 BLHS để đình chỉ điều tra. . Bà nghĩ sao khi chỉ cần treo trên xe ba chai rượu ngoại không mang theo hóa đơn, chứng từ là có thể bị lập biên bản phạm tội quả tang? Như vậy xem ra bất cứ ai cũng có thể bị coi là phạm tội… + Vấn đề này thì tôi thừa nhận cơ quan công an có sai sót, lẽ ra chỉ lập biên bản vụ việc. Tuy nhiên, quá trình điều tra, qua khám xét thu được công cụ, phương tiện sản xuất rượu giả tại nhà ông Tùng nên CQĐT đã xem xét làm rõ cả hai hành vi. . Xin cám ơn bà.