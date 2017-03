Không khởi tố vụ Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón “made in USA“

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định 23/PC46 về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong (Đồng Nai).



Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có báo cáo về vụ việc này. Theo đó, qua quá trình điều tra, Bộ Công an nhận thấy những sai phạm của Công ty Thuận Phong không đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự, chỉ ở mức độ xử lý hành chính. Bộ Công an giao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với VKSND tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh xử lý vi phạm của Công ty Thuận phong theo đúng quy định của pháp luật.



Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty Thuận Phong vào ngày 23-4-2015.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ công tác liên ngành, Văn phòng thường trực Ban 389 quốc gia, có đủ căn cứ để khởi tố Công ty Thuận Phong về tội sản xuất, buôn bán phân bón giả với phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, TP,...



Theo báo cáo, vụ việc của Công ty Thuận Phong đã được các bộ, ngành liên quan kiểm tra và có ý kiến. Theo đó, Bộ Khoa học & Công nghệ đã phải hai lần có văn bản kết luận và khẳng định rõ tội sản xuất hàng giả; Bộ Quốc phòng cũng đã có văn bản chỉ rõ sai phạm cũng như đề nghị xử lý nghiêm khắc hành vi sản xuất phân bón giả, lợi dụng núp bóng khu đất quốc phòng để sản xuất hàng giả.

Cụ thể, ngày 11-6-2015, Bộ Quốc phòng có Công văn số 4894 báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty Thuận Phong. Theo đó báo cáo khẳng định rõ việc Kho K888 - Cục Quân khí cho Công ty Thuận Phong thuê kho bãi để sản xuất phân bón là không đúng với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời Bộ Quốc phòng kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phải xử lý nghiêm Công ty Thuận Phong về hành vi sản xuất phân bón giả theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Công ty Thuận Phong hoạt động sản xuất, kinh doanh khi chưa đủ các điều kiện, chưa được cấp phép sản xuất theo quy định tại Thông tư số 29/2014 của Bộ Công Thương và Thông tư số 41 2014 của Bộ NN&PTNT. Hành vi này có dấu hiệu tội kinh doanh trái phép được quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, c, d khoản 2 Điều 159 Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cụ thể: Công ty Thuận Phong sản xuất, kinh doanh phân bón tại địa điểm kho K888 không có giấy phép; lợi dụng danh nghĩa cơ quan của quân đội để sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; hoạt động này từ cuối năm 2013 đến nay thu lợi bất chính với giá trị hàng hóa lớn.

Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi một số bộ, ngành liên quan đề nghị có ý kiến bằng văn bản để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, suốt thời gian một năm từ khi phát hiện ra vụ việc đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết xong vụ việc này. Trước đó, vào ngày 23-4-2015, Tổ liên ngành Ban 389 đã kiểm tra Công ty Thuận Phong (Khu phố 7, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) và phát hiện công nhân của Công ty Thuận Phong đang thực hiện hành vi sản xuất, sang chiết, đóng gói phân bón giả về nguồn gốc, xuất xứ, nơi sản xuất, đóng gói với số lượng lớn (giả phân bón của Mỹ) ngay tại khu vực sản xuất phân bón của công ty.