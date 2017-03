Kiểm tra tiệm cầm đồ lòi ra… tên trộm

Ngày 26-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án một năm tù cho bị cáo Bùi Văn Cần (29 tuổi, không nghề nghiệp, ngụ Đồng Tháp), tuyên phạt bị cáo hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Cần nghe tòa tuyên án ngày 26-9. Ảnh: N.NAM

Tòa cho rằng, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mẹ bị bệnh viêm phổi nặng, bản thân bị cáo bị bệnh thần kinh nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc nên tòa phúc thẩm giảm bớt một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 8g ngày 11-2-2016, Cần uống cà phê tại quán LK (quận Ninh Kiều). Đến 12g cùng ngày, lợi dụng chủ quán sơ hở, Cần lén vào trong nhà lấy tài sản.

Khi Cần trở ra cùng bọc tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô và đuổi theo nhưng không kịp. Chủ quán LK phát hiện hiện mất một iPad, một điện thoại. Tuy nhiên, gia đình này không báo công an.

Sau khi trộm được tài sản, Cần đem iPad đến tiệm cầm đồ CT cầm với giá ba triệu đồng và lấy tên người cầm là Trần Trường Hải. Một tuần sau, Cần lại tới tiệm này cầm điện thoại iPhone 5 với giá hai triệu đồng.

Ngày 10-3-2016, công an phường An Nghiệp và công an quận Ninh Kiều kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn. Khi tiến hành kiểm tra tiệm cầm đồ CT, công an phát hiện một laptop HP không rõ nguồn gốc. Anh N. khai laptop này do Trần Trường Hải nhờ anh cầm giùm.

Qua định giá, tổng tài sản của các máy iPad, laptop và iPhone là 9,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cần khai nhận có lấy của quán LK…

Trước đó, vào năm 2008, Cần bị TAND quận Ninh Kiều phạt một năm sáu tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, Cần bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt một năm tù về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.