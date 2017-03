Kiến nghị Bộ Công an xem xét vụ tự tử trong nhà tạm giữ

Đơn kiến nghị này do LS Đỗ Ngọc Thịnh, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam, chuyển đến Cục Cảnh sát hình sự.

LS Nguyễn Hồng Hà kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết, minh oan cho chị Trần Thị Hải Yến, người kêu oan rồi tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An, Phú Yên, làm rõ việc tạm giam đối với nữ bị can này dẫn đến cái chết. Hơn ba năm nay, cha mẹ chị Yến liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng trung ương cho rằng con gái họ bị oan, bị VKSND huyện Tuy An ra quyết định bắt tạm giam trái pháp luật, dẫn đến cái chết oan ức của chị Yến…

Theo hồ sơ, tháng 1-2013, chị Yến bị Công an huyện Tuy An bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích do liên quan vụ ném đá qua lại giữa gia đình chị Yến và hàng xóm. Ngày 19-3-2013, TAND huyện Tuy An phạt chị Yến 30 tháng tù. Ngày 1-7-2013, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì không đủ căn cứ buộc tội, cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Cùng ngày, TAND tỉnh ban hành quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo Yến, thời hạn từ ngày tuyên án phúc thẩm đến khi VKSND huyện thụ lý lại hồ sơ vụ án.

Đến ngày 8-7-2013, VKSND huyện nhận lại hồ sơ từ TAND tỉnh để điều tra lại. Ngày 9-7-2013, VKSND huyện ra lệnh tạm giam bị can Yến với thời hạn ba tháng. Ngày 7-10-2013, VKSND huyện ra quyết định gia hạn lần thứ nhất đối với bị can Yến, thời hạn hai tháng kể từ ngày 8-10 đến 7-12-2013. Chiều 7-10-2013, công an huyện giao quyết định gia hạn tạm giam nhưng chị Yến không nhận mà phản đối kịch liệt. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, chị Yến được phát hiện là đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An…