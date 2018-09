Lá thư của người phụ nữ nghèo

Chúng tôi vẫn mong có ngày được trả lại sự trong sạch vì chúng tôi biết pháp luật luôn bảo vệ cái đúng, sẽ không để chúng tôi vào đường cùng khi người thân của chúng tôi không làm gì sai”.



Lá thư đó của vợ một bị cáo đang bị truy tố về tội cướp tài sản. TAND quận 7 (TP.HCM) từng nhiều lần mở phiên xử rồi trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Chúng tôi đến nhà trọ của chị tìm hiểu. Câu chuyện xảy ra vào một tối tháng 1-2014 như đã làu làu trong tâm trí người vợ đang miệt mài kêu oan cho chồng.

Tối đó, khi Hồ Thanh Đồng (chồng chị) đang ở nhà chăm con bệnh, Hồ Thanh Trạng (em trai anh Đồng) đang nhậu với bạn thì một vụ cướp xe máy xảy ra trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), cách nhà trọ của họ hơn ba cây số. Từ lời khai vu vơ của hai người bị bắt quả tang, Đồng bị bắt ngay trong đêm, còn Trạng sáng hôm sau đến công an phường làm việc cũng bị bắt luôn...



Vợ chồng anh Trạng (trái) đi mua hoa đón cái Tết đầu tiên sau khi anh được minh oan. Ảnh: PL

Từ tháng 10-2016, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài chỉ ra rằng đây là một vụ án oan. Sau khi báo đăng, viện trưởng VKSND TP.HCM đã yêu cầu VKSND quận 7 kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và báo cáo ngay về VKSND TP để làm rõ những vấn đề báo phản ánh.

Sau 28 tháng bị tạm giam, anh em Đồng và Trạng được tại ngoại. Nhiều hàng xóm không ngại áp lực đã làm chứng cho sự ngoại phạm của họ. Họ không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi: “Thật may mà có phim Tay trong tay trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tối đó, chúng tôi ngồi cạnh Đồng xem bộ phim đó. Chúng tôi bàn tán về chuyện tình của nhân vật, còn Đồng thì loay hoay chăm con bệnh vì vợ đi làm ở tiệm may áo dài chưa về. Vậy mà khuya đó công an đến nói cậu ấy cướp xe ở cách xóm trọ ba cây số rồi đưa cậu ấy đi. Bọn trẻ con ngỡ ngàng, còn chúng tôi thì biết rõ công an nhầm nhưng không biết giải thích ra sao”.

Qua nhiều phiên tòa thì sự thật đã được làm rõ là Đồng và Trạng vô can trong vụ cướp. Hai người bị bắt quả tang cũng thay đổi lời khai, khẳng định Đồng và Trạng không liên quan. Tháng 1-2018, Đồng và Trạng chính thức được minh oan sau bốn năm vướng vòng lao lý...