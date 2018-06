Lãnh 3 năm tù vì vừa chạy xe vừa hiếu kỳ xem tai nạn

Ngày 11-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm tiền bồi thường của bị cáo Mai Văn Danh (34 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt Danh ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngoài ra, tòa y án sơ thẩm công nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho đại diện người bị hại số tiền 115 triệu đồng.



Bị cáo Mai Văn Danh tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-6. Ảnh: NN

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ 30 ngày 30-5-2017, sau khi uống rượu xong, Danh một mình chạy xe máy từ hướng huyện Thới Lai đi huyện Cờ Đỏ trên đường tỉnh lộ 922.

Đến đoạn đường thuộc ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thấy lực lượng Công an xã Đông Hiệp đang bảo vệ hiện trường vụ TNGT, Danh không chú ý quan sát phía trước mà quay mặt lại phía sau để nhìn vụ TNGT. Do đó, Danh điều khiển xe từ làn đường bên phải lấn sang làn bên trái, đụng vào xe máy do anh HTN điều khiển theo hướng ngược lại.

Tai nạn xảy ra làm anh N. bị thương nặng và tử vong vào ngày 22-7-2017. Theo kết luận giám định, anh N. tử vong do dập não và xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng.

Kết quả xét nghiệm của BV đa khoa Trung ương TP Cần Thơ xác định nồng độ cồn trong máu của bị cáo lúc 22 giờ 30 ngày 30-5-2017 là 166 mg/100 ml máu, cao gấp hơn ba lần so với quy định.

Xử sơ thẩm vào tháng 2-2018, TAND huyện Cờ Đỏ phạt Danh ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cạnh đó, tòa cũng công nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho đại diện người bị hại số tiền 115 triệu đồng (bị cáo đã khắc phục được 1 triệu nên còn phải bồi thường 114 triệu). Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ và tòa phúc thẩm đã tuyên phạt như trên.