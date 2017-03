Lãnh án vì… cướp thuốc lá lậu

Trong vụ này còn có bốn bị cáo khác tuy không có kháng cáo nhưng HĐXX cũng đã xem xét và giảm án cho cả bốn. Cụ thể, bị cáo Dương Tuấn Lâm ba năm sáu tháng tù giam, Nguyễn Văn Cường ba năm chín tháng tù giam. Hai bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Thông và Phạm Tấn Phát bị tuyên hai năm tù nhưng đều được cho hưởng án treo. Tất cả bảy bị cáo trên đều bị truy tố xét xử về tội cướp tài sản. Tòa cũng ghi nhận việc người bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường.



Trước đó, tháng 11-2015, TAND huyện Trảng Bàng đã xử sơ thẩm, phạt Hoàng năm năm tù giam, Danh bốn năm tù giam, Nhớ bốn năm tù giam, Lâm bốn năm tù giam, Cường năm năm tù giam, Thông và Phát ba năm tù hưởng án treo.





Theo hồ sơ, vào tháng 8-2015, trong lúc ngồi chơi ở Công viên 29-4 thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng thì các bị cáo nảy sinh ý định cướp thuốc lá và xe mô tô của người chở thuốc lá lậu trên quốc lộ 22. Sau khi bàn bạc xong, các bị cáo chở nhau đi lấy cây gỗ dài khoảng 1 m làm hung khí, rồi cả nhóm núp ở vệ đường rình “con mồi”.

Đến nửa đêm 12-8-2015, thấy một người đàn ông chở theo 400 bao thuốc lá hiệu Hero đi tới, cả nhóm chạy ra chặn xe để cướp hàng nhưng người bị hại may mắn chạy thoát và trình báo công an. Khi các bị cáo tiếp tục đứng đợi bị hại khác để cướp tài sản thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Sau đó Công an huyện Trảng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm, Danh, Nhớ, Cường, Hoàng và cho tại ngoại đối với Phát, Thông. Theo bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự thì xe mô tô Wave nhãn hiệu DAMSAN và 400 bao thuốc lá hiệu Hero của người bị hại trị giá 6,5 triệu đồng.