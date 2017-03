Lãnh đạo Công ty An Khang và 2 cán bộ TP Vũng Tàu bị truy tố

Ngày 25-7, tại trụ sở VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với các bị can Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang); Trần Quý Dương (36 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư An Trung); Đỗ Thùy Linh (31 tuổi, tổng giám đốc Công ty An Khang); Vương Quốc Hải (36 tuổi, phó tổng giám đốc Công ty An Khang); Vũ Quốc Tuấn (45 tuổi, trưởng Phòng TN&MT, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (40 tuổi, cán bộ Phòng TN&MT, TP Vũng Tàu).

Các bị can Phượng, Dương, Linh, Hải bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Tuấn, Quốc (cán bộ Phòng TN&MT, bị truy tố về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2008 Công ty CP Địa ốc An Khang được thành lập. Công ty gồm các cổ đông gồm: Công ty TNHH Khang Linh (bà Phượng làm giám đốc), Công ty An Trung (do ông Dương làm giám đốc) góp vốn thành lập với vốn điều lệ 250 tỉ đồng. Mục đích thành lập Công ty An Khang của bà Phượng, ông Dương là để có pháp nhân lập dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở cao cấp (gọi tắt là dự án Metropolitan tại QL51B, phường 11, TP Vũng Tàu) với tổng diện tích 43 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 13.000 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty An Khang chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp với 43 ha, chưa đủ vốn theo quy định, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được phép phân lô, huy động vốn bán nền theo Luật Kinh doanh bất động sản.



Đất dự án Metropolitan.

Sau khi được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 14-1-2011, mặc dù chưa được phép huy động vốn nhưng qua ngày hôm sau Công ty An Khang đã tổ chức lễ động thổ, khởi công, quảng cáo giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nằm huy động vốn góp cho dự án.

Việc huy động dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là bán nền đất ở đã được bị can Phượng đề ra và thống nhất trong HĐQT công ty và sau đó tổ chức thực hiện.

Thông qua các sàn giao dịch, công ty này đã ký 316 hợp đồng huy động góp vốn với 289 khách hàng, thực thu số tiền hơn 410 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng hơn 14 tỉ đồng vào xây dựng hạ tầng dự án, còn các bị can chia nhau hưởng lợi.

Theo hợp đồng thì 24 tháng sau khi ký sẽ bàn giao nền cho khách hàng. Tuy nhiên, đến tháng 9-2013, Công ty An Khang vẫn không bàn giao như cam kết. Đã có 267 người có đơn tố cáo yêu cầu thu hồi số tiền đã nộp góp vốn cho công ty bị chiếm đoạt.

Đối với hai bị can Tuấn và Quốc, theo cáo trạng, quá trình thực hiện dự án Metroplitan, Công ty An Khang phải chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở. Việc chuyển đổi phải tuân thủ đúng quy định về quản lý đất đai, khung giá đất tính thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Bị can Phượng đã gặp và nhờ ông Tuấn làm thủ tục chuyển đổi.

Trong thời gian từ 17-12-2010 đến 31-12-2010, Phòng TN&MT TP Vũng Tàu tiếp nhận 40 hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang dưới danh nghĩa 10 cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đầy đủ và không hợp lệ, không có cơ sở pháp lý để xác định diện tích và vị trí đất chuyển mục đích thành đất ở trong dự án nhưng hai bị can Quốc và Tuấn không thẩm định kiểm tra theo quy định về căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, vẫn trình hồ sơ cho để ông Phan Hòa Bình (lúc đó là Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) và ông Trương Văn Trí (Phó Chủ tịch) ký quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 86.700 m2 thành đất ở không đúng theo quy định pháp luật.

Việc làm trên là tiền đề để tạo điều kiện cho bị can Phượng và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết vụ án đã được ủy quyền cho VKSND tỉnh và TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hành quyền công tố, xét xử. Tuy nhiên, thời gian xét xử sẽ phải chờ kết thúc điều tra, truy tố đối với các cán bộ nguyên là lãnh đạo TP Vũng Tàu là ông Bình, ông Trí, ông Sơn (nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị).

Sau khi kết thúc quá trình điều tra, bà Phượng và các bị can được tại ngoại. Ngày 27-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Ngô Thị Minh Phượng cho hay hoàn toàn không đồng ý với nội dung cáo trạng. Bà cho rằng cáo trạng không ghi đúng với thức tế những lời khai của bị can tại CQĐT và bà đã có đơn kiến nghị về nội dung kết luận điều tra và cáo trạng vụ án.