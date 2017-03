Luật sư bỏ về, tòa phải hoãn xử

Sáng 1-2, TAND huyện An Phú (An Giang) đã xử sơ thẩm vụ Bùi Văn Sơn bị truy tố về tội giao cấu với trẻ em. Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, vụ án gây chú ý ở chỗ cho đến nay cơ quan công an vẫn chưa tìm ra ai là cha của đứa trẻ do người bị hại sinh ra. Còn bị cáo Sơn sau ba lần giám định đều được xác định không phải là cha của đứa trẻ nhưng lại bị khởi tố, tạm giam, truy tố về tội này.

Luật sư bỏ về để phản đối

Theo lịch xét xử, phiên tòa mở vào lúc 7 giờ 30 nhưng đến 9 giờ sáng phiên tòa mới bắt đầu. Phòng xử chật kín, rất đông người dân phải theo dõi phiên xử từ ngoài cổng tòa.

Sau khi HĐXX công bố phần thủ tục, luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Sơn đã có ý kiến về việc kiểm sát viên (KSV) không có thẩm quyền để thực hành quyền công tố. LS phân tích: Trong giai đoạn ban đầu khi công an tỉnh khởi tố vụ án và VKSND tỉnh phê chuẩn, viện trưởng VKSND tỉnh An Giang không hề có quyết định ủy nhiệm mà phó viện trưởng VKSND tỉnh lại phân công KSV tham gia vụ án là không đúng thẩm quyền. Tương tự, sau khi vụ án được chuyển xuống cấp huyện, VKSND huyện An Phú cũng không có quyết định ủy nhiệm của viện trưởng phân công KSV thực hành quyền công tố. Từ đó, LS đề nghị phải thay đổi KSV có thẩm quyền để thực hành quyền công tố.

“Ngoài ra, việc bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú cũng không đúng quy định của BLTTHS vì thiếu sự chứng kiến của chính quyền địa phương và không có sự giám sát của KSV” - LS nói.

Đáp lại, KSV tại phiên tòa viện dẫn quyết định ban hành quy chế nội bộ để cho rằng phó viện trưởng VKS được quyền ký các quyết định nêu trên mà không cần viện trưởng VKS ký. HĐXX cũng đồng ý với KSV và tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển qua phần xét hỏi.





Luật sư của bị cáo (quay lưng) ra cửa bỏ về. Ảnh: N.ĐỨC

Sau khi KSV đọc cáo trạng, LS của bị cáo Sơn tiếp tục có ý kiến: HĐXX đã không hỏi LS về sự vắng mặt nhiều người làm chứng, HĐXX cũng không hề hỏi LS về việc có thay đổi KSV giữ quyền công tố tại phiên tòa hay không. LS yêu cầu thay đổi KSV nhưng thẩm phán chủ tọa không họp HĐXX để quyết định mà tự quyết định ngay là vi phạm tố tụng nghiêm trọng theo Điều 202 BLTTHS. “Vì HĐXX không tuân theo Điều 202 BLTTHS nên tôi tuyên bố không tham dự phiên tòa hôm nay. Bởi nếu phiên tòa tiếp tục diễn ra thì bản án cũng sẽ vô hiệu vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng” - LS của bị cáo Sơn nói rồi xách cặp rời phòng xử ra về.

Lúc này, HĐXX mới đứng dậy vào hội ý về việc thay đổi KSV theo đề nghị của LS. Sau một thời gian hội ý khá lâu, HĐXX ra tuyên bố vì LS của bị cáo bỏ về nên phải hoãn xử để đảm bảo quyền lợi của bị cáo.

Làm rõ để tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, trao đổi với PV, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND tỉnh An Giang báo cáo về vụ án. Theo vị lãnh đạo này, lời khai của em HTTL (người bị hại) có liên quan đến một lãnh đạo VKSND huyện An Phú trước đây cũng cần được làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết sẽ đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang theo dõi vụ việc, đôn đốc xử lý vụ án đúng pháp luật, tránh gây oan sai và bỏ lọt người, lọt tội.

Trước đó, cáo trạng của VKSND huyện An Phú kết luận Sơn từng nhiều lần giao cấu với em L. (bán vé số) lúc em này trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16. Tháng 2-2012, thấy em L. mang thai, gia đình em đã tố cáo Sơn. Cáo trạng cũng cho rằng có đủ căn cứ xác định Sơn đã nhiều lần giao cấu với em L.

Trong khi đó, em L. nhiều lần khai “đến gặp ông Sơn nói có thai thì ông Sơn bảo “mày ở với ông C. (lãnh đạo VKSND huyện An Phú, hiện đã chuyển công tác lên tỉnh - PV) thì đến gặp ổng để lấy tiền phá thai””. Trả lời PV về việc ông C. liên quan như thế nào, CQĐT có lấy lời khai ông này không, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú nói: “Đây chỉ là lời nói một phía từ L. Khi công an lấy lời khai của ông Sơn thì ông Sơn bảo không nói như vậy nên CQĐT không mời ông C. để làm rõ”.

Theo Công an huyện An Phú, về việc Sơn không phải là cha cháu bé con của em L. qua ba lần giám định cho thấy ngoài “quan hệ” với Sơn, em L. còn “quan hệ” với người khác nhưng trước CQĐT, em L. chưa thành khẩn khai báo rõ. Để xác định ai là cha thật sự của cháu bé, CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ ở vụ án khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án này có diễn tiến mới.