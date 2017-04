Một công dân được 2 cấp tòa tuyên trắng án

HĐXX phúc thẩm nhận định, theo khoản 1 điều 250 BLTTHS, tòa án cấp phúc thẩm chỉ có thể hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung.

Việc khắc phục các lệnh bắt, quyết định khởi tố, quyết định phê chuẩn khởi tố không thể chứng minh được hành vi phạm tội của bị cáo.

Các biên bản bắt người, thu giữ vật chứng, biên bản niêm phong không được lập đúng trình tự thủ tục nên không thể sử dụng để làm chứng cứ giải quyết vụ án.

Cạnh đó, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tố tụng. Trong quá trình điều tra và tuy tố. Khi không đủ và không đủ căn cứ kết tội thì phải tuyên bị cáo không phạm tội.

Như đã thông tin (trong bài ‘VKS tự ‘vạch áo cho người xem lưng’ để xin hủy án’) sáng 18-11-2014, Công an thị xã Thuận An phát hiện Nguyễn Văn Hoàng cùng hai người khác sử dụng ma túy. Qua điều tra, Hoàng khai mua ma túy của Thọ và Thi nên CQĐT bắt khẩn cấp Thọ, Thi. Kết luận điều tra và cáo trạng cho rằng từ tháng 1 đến tháng 11-2014, Thọ và Thi nhiều lần bán ma túy cho người nghiện tại TP Thủ Dầu Một. Thọ thường mua ma túy từ một người không rõ lai lịch rồi phân lẻ bán.

Tại CQĐT, Thọ và Thi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các nhân chứng (những người nghiện mua ma túy) khai mua ma túy trực tiếp từ Thọ hoặc Thi hoặc có lần Thi chở Thọ đến giao hàng. Xử sơ thẩm lần một, TAND thị xã Thuận An phạt Thi bảy năm sáu tháng tù; Thọ tám năm sáu tháng tù. Bản án này sau đó bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên hủy.

Xử sơ thẩm lần hai vào tháng 11-2016, TAND thị xã Thuận An tuyên Thọ mức án như cũ, còn Thi thì tòa tuyên không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa.



Bị cáo Lê Văn Thi và mẹ tại tòa

Tiếp đó, VKSND TX Thuận an và VKSND tỉnh Bình Dương có kháng nghị để nghị hủy án vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Viện đưa ra hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng làm sai lệch hồ sơ vụ án như: Trong hồ sơ có hai quyết định khởi tố vụ án, nêu hai căn cứ khác nhau; có hai biên bản bắt người khẩn cấp đối với bị cáo Thi, có ghi nội dung thu giữ vật chứng khác nhau. Các bị cáo Thọ, Thi bị bắt và thu giữ vật chứng tại địa phận phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một nhưng lại đưa các bị cáo về Công an phường Hưng Định, thị xã Thuận An để lập biên bản và thu giữ vật chứng. Công an thu giữ vật chứng của bị cáo Thi nhưng lại ghi vào biên bản bắt của Thọ.



Trong đó có chuyện biên bản bắt người tại bút lục số 40 ghi thu giữ 32 gói nylon hàn kín, bên trong có đựng chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp; còn tại biên bản bắt người bút lục 292 ghi không có 32 gói nylon hàn kín đựng chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp). Cả hai biên bản bắt người đều không có người chứng kiến, chỉ có đại diện chính quyền là công an phường...