Mua hóa chất trôi nổi gây nổ chết người, giám đốc hầu tòa

Ngày 5-7, TAND TP.HCM đã hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ bị cáo Đặng Văn Hải (SN 1970, ngụ quận 12, giám đốc Công ty TNHH SV-TM-DV Đặng Huỳnh) bị truy tố đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Theo đó, phiên xử sẽ được dời đến ngày 19-7 tới mở lại.



Theo hồ sơ, chiều 17-10-2014, tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh (đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) xảy ra vụ nổ gây thiệt hại về người và tài sản.



Tại thời điểm này, ba công nhân là Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1995), Huỳnh Thị Tâm (SN 1977, là mẹ của Tú, cùng quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (SN 1984, quê Cần Thơ) đang pha trộn hóa chất để sản xuất phân bón lá hiệu D9HO55, dùng phun cho cây xoài ra bông. Bất ngờ xảy ra vụ nổ làm cả ba tử vong tại chỗ và năm người hàng xóm xung quanh bị thương tích. Thiệt hại về tài sản là 86 căn nhà bị hư hại ở nhiều mức độ.





Ảnh: Hiện trường vụ cháy nổ ngày 17-10-2014

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân nổ là do quá trình sản xuất, đóng gói phân bón lá có sử dụng bếp ga mini. Sự cố nổ bếp ga mini tạo ra áp suất lớn và lửa đã kích nổ các bao, thùng chứa hóa chất nguy hiểm như: Kali Nitrat (tức KNO3), Kali Clorat tức KClO3)... đặt bên cạnh tạo ra vụ nổ rúng động.



Số hóa chất sử dụng để pha chế tạo phân bón được xác định là phần lớn do công ty mua dạng trôi nổi ở khu vực chợ Kim Biên, quận 5, TP.HCM.



Với vai trò là giám đốc, Hải phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm các điều kiện an toàn lao động trong bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiểm; không huấn luyện an toàn lao động; không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân người lao động; không cử người giám sát... để dẫn đến vụ nổ rúng động, hậu quả nghiêm trọng.



Liên quan tới vụ án, các cán bộ công an phường và Ủy ban phường Thới An không phải là cơ quan, cá nhân có chức năng quản lý trực tiếp việc mua bán hóa chất và sản xuất phân bón, nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự. Tuy nhiên, các cá nhân này đã bị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm...

Ngoài ra Nguyễn Văn Thanh (cháu ruột Hải) đứng tên đại diện pháp luật chi nhánh công ty được xác định chỉ là người làm thuê, không hề biết việc pha trộn hóa chất sản xuất phân bón nên không xử lý hình sự.