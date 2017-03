Ngày 2-3, xử phúc thẩm vụ ‘Học sinh tạt acid trưởng công an xã'

Phiên tòa lần này sẽ được tổ chức tại trụ sở TAND tỉnh Long An. Như vậy tòa sẽ không xét xử lưu động như phiên tòa ngày 1-2 trước đây (sau đó đã tạm hoãn để triệu tập thêm người bị hại và cha mẹ của Tuấn).



Bị cáo Tuấn tại tòa sơ thẩm.

Luật sư Nguyễn Tấn Thi (Đoàn Luật sư TP.HCM) - một trong chín luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho Tuấn cho biết các luật sư đã nhiều lần kiến nghị cho Tuấn được tại ngoại vì lý do nhân đạo và việc tạm giam đối với Tuấn là không cần thiết, đồng thời thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa Lê Quang Hùng “vì có những dấu hiệu cho thấy không thể khách quan, vô tư trong xét xử”… Tuy nhiên, ngày 4-2, Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Văn Lợi đã có văn bản không chấp nhận những kiến nghị này.





Theo án sơ thẩm của TAND huyện Thạnh Hóa (Long An), Tuấn bị tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích vì đã có hành vi tạt acid gây thương tích 35% trong vụ cưỡng chế giải tỏa nhà của gia đình Tuấn ngày 14-4-2015. Người bị hại là ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa. Ông Thủy đã có đơn xin giảm nhẹ cho Tuấn.