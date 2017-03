Nghị án kéo dài vụ bé trai tử vong trong hồ bơi

Vụ án bắt nguồn từ cái chết đau lòng của cháu QTT (11 tuổi) trong khuôn viên hồ bơi Cung văn hóa Lao động vào ngày 6-8-2015.

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 6-8-2015, cháu QTT (11 tuổi) cùng nhóm bạn vào bơi trong Cung văn hóa Lao động trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), khu vực dành cho người lớn.

Một lúc sau không thấy T. đâu, mọi người đi tìm và phát hiện cháu dưới đáy hồ nhưng không cứu kịp. Hồ bơi cháu T. gặp nạn có chiều dài khoảng 50 m, sâu hơn 2 m.



Cha mẹ cháu T. tại phiên tòa.

Sau tai nạn, gia đình nạn nhân không yêu cầu giám định tử thi cháu T. Đại diện Cung văn hóa Lao động có đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình số tiền 40 triệu đồng.

Do hai bên không thống nhất được các khoản bồi thường và hỗ trợ nên cha mẹ cháu T. khởi kiện yêu cầu Cung văn hóa Lao động bồi thường 270 triệu đồng bao gồm các khoản mai táng, chi phí làm mồ mả và bù đắp tổn thất tinh thần.

Tại phiên tòa, nguyên đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị HĐXX tách bạch tiền bồi thường và tiền hỗ trợ, không khấu trừ số tiền 40 triệu đồng vào tiền bồi thường.

Đồng thời dành quyền khởi kiện cho nguyên đơn trong một vụ án khác để yêu cầu Cung văn hóa Lao động bồi thường chi phí can thiệp y học, nhằm hỗ trợ để vợ anh T. thụ thai và sinh con. Lý do cháu T. là đứa con duy nhất của anh chị, cả hai đã lớn tuổi, rất khó có con. Bản thân vợ chồng anh T. vốn hiếm muộn, đã can thiệp nhiều phương pháp y học mới sinh được cháu T.

Trong khi đó, phía Cung văn hóa Lao động chỉ đồng ý bồi thường 100 triệu đồng và tự nguyện hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Tuy nhiên, bị đơn đề nghị phải cấn trừ số tiền 40 triệu đồng đã trao cho gia đình nạn nhân vào tiền bồi thường.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 11-10 sẽ tuyên án.