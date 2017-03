Nhốt người trong xe, dùng dao 'tra tấn' vì nghi lấy gói... ma túy

Trước đó, Chung và Thắng bị truy tố về tội giết người nhưng tại phiên tòa hôm nay, cả hai bị cáo đã được thay đổi tội danh truy tố thành cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, chiều 18-9-2013, Thắng thuê xe ô tô riêng và thuê anh Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) lái xe chở mình cùng bạn gái từ Hải Phòng lên Hà Nội. Đến địa phận huyện Văn Giang, Hưng Yên, Thắng bất ngờ bảo anh Sơn ra ghế sau ngồi và giao tay lái cho Thắng.

Một lúc sau, Thắng hạ cửa kính ô tô, vứt bọc nylon (bên trong chứa ma túy) xuống vệ đường rồi gọi điện thoại cho Chung ra lấy. Trên đường về Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thắng phát hiện bị mất một gói ma túy (trị giá khoảng 25 triệu đồng) bèn nghi cho anh Sơn trộm cắp. Lái xe đến đoạn đường vắng, Thắng tấp xe vào lề đường, đấm đá, tra hỏi anh Sơn.

Mặc dù anh Sơn quả quyết không biết gì về gói hàng nhưng Thắng vẫn nhất quyết đổ cho đối phương lấy trộm và gọi điện thoại cho Chung tới xử.

Vừa tới nơi, Chung dùng dao bấm đâm một nhát vào tay anh Sơn và tra hỏi nhưng bị hại vẫn tiếp tục khẳng định không lấy cắp gói ma túy. Lợi dụng các đối tượng không để ý, anh Sơn lao lên ghế lái định phóng xe bỏ chạy nhưng không kịp.

Thấy bị hại định bỏ trốn, Thắng liền xông vào giằng co tay lái ô tô, còn Chung thì tiếp tục dùng dao bấm đâm thêm nhiều nhát vào vùng lưng, hông anh Sơn. Không chịu được đòn của hai đối tượng, anh Sơn buộc phải thừa nhận lấy cắp gói hàng của Thắng và hẹn khi nào về đến Hải Phòng sẽ đền tiền.

Thế nhưng Chung và Thắng không đồng ý mà tiếp tục nhốt anh Sơn trong ô tô để tra khảo. Thắng giằng co với anh Sơn, còn Chung dùng dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào lưng ngực phía sau nạn nhân.

Quá đau đơn, anh Sơn cố nhoài người ra ghế sau để kêu cứu thì được một số người dân đi qua can thiệp và đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang. Anh Sơn may mắn thoát chết, kết luận giám định thương tích cho thấy bị tổn hại 8% sức khỏe. Tuy nhiên, anh này không đến cơ quan công an trình báo mà bỏ đi khỏi địa phương không rõ lý do, chỉ đến khi Chung và Thắng chuẩn bị phải hầu tòa về tội giết người thì mới liên hệ lại với các cơ quan tố tụng.



Hai bị cáo tại tòa

Về phần mình, gây án xong, Chung phóng xe máy về nhà cất giấu ma túy và bỏ trốn. Tương tự, Thắng cũng điều khiển xe ô tô chở cô bạn gái ra khỏi hiện trường và chỉ bị bắt giữ theo lệnh truy nã vào đầu năm 2014.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi đánh, đấm và đâm bị hại trọng thương. Về sáu gói ma túy tổng hợp (trọng lượng 4,268 g) bị cơ quan công an thu giữ tại nhà, Chung khai mua của Thắng nhưng Thắng không thừa nhận nên không đủ căn cứ xử lý bị cáo này về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cũng thu giữ một khẩu súng tự chế nhưng có tính năng không khác gì vũ khí quân dụng cùng tám viên đạn tại nhà của Chung.

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Chung 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 48 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Chung đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người (tháng 6-2014) và TAND huyện Văn Giang - Bắc Giang tuyên phạt bảy năm sáu tháng về tội cướp tài sản (tháng 12-2013). Do vậy, tổng mức hình phạt đối với bị cáo này là 30 năm tù giam.

Đối với Thắng, với vai trò đồng phạm, bị cáo này bị HĐXX tuyên phạt mức án 30 tháng tù giam, cùng về tội danh cố ý gây thương tích.