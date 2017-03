“Nộp tiền mà bị đi tù như này có điên mới nộp”

Sáng nay (23-3), TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án Trần Minh Lợi (sinh năm 1968, trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng đồng phạm về tội đưa và nhận hối lộ xảy ra tại huyện Đắk Mil.



Toàn cảnh phiên xét xử sáng nay



Mở đầu phiên tòa ngày thứ 2, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Huỳnh Thị Cao Thương (người nhà của một trong những người đánh bạc).

Thương khai, do chồng là Võ Ngọc Hà bị bắt về tội đánh bạc, thương chồng nên bị cáo đã đến nhờ anh trai là Huỳnh Kim Cao Trí tìm cách giúp đỡ và được Trí đồng ý.

Tại tòa, Thương nói những khai báo trước đây tại cơ quan điều tra là không chính xác và khẳng định những lời khai tại tòa hôm nay mới là chính thức.

HĐXX hỏi Thương, tại cơ quan điều tra có bị bức cung hay không? – bị cáo trả lời không và nói rằng do áp lực tâm lý nên suy nghĩ không chín chắn nên khai báo chưa chính xác.

Sau lời khai này của Thương, HĐXX đã hội ý nhanh và thống nhất cho thay đổi cách xét hỏi, cho từng bị cáo khai tại tòa sau đó đưa vào phòng cách ly.

HĐXX hỏi “bị cáo có quen biết bị cáo Trần Minh Lợi hay không?” – Thương trả lời rành mạch không biết Trần Minh Lợi là ai, và cũng không gặp gỡ trao đổi gì với Lợi về việc đưa tiền lo tại ngoại cho chồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Tý bị truy tố tội hối lộ vì đưa 20 triệu đồng lo tại ngoại cho con trai là Nguyễn Ngọc Hậu. Tại tòa, bị cáo Tý khai khi con bị bắt, Huỳnh Thị Cao Thương gọi điện thoại bảo chuẩn bị 20 triệu đồng để lo cho Hậu tại ngoại. Do thương con nên Tý nghe theo lời Thương. Thương hướng dẫn mang tiền đến quán cà phê Giọt Đắng để lo việc và Tý trực tiếp mang tiền đến.



Bị cáo Nguyễn Thị Tý trả lời khiến người dự tòa cười ồ



Tý khai, khi mang tiền đến quán thì thấy có 3 người ngồi sẵn là Lãnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí. Khi vào quán, bị cáo để tiền lên trên bàn. Tiền được gói trong trong túi bóng. Bình đưa tiền cho Trí kiểm tra rồi gói lại bỏ vào túi xách đựng rượu của Bình.

Tý cũng khai, trước đó không biết Lãnh Thanh Bình là ai, chỉ khi đưa tiền mới biết Bình là công an. Bình nhận tiền và có nói bản thân chỉ được phân công đi bắt người. Bình nói sẽ cố gắng giúp, nếu không giúp được thì sẽ trả lại tiền.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo có biết việc nộp tiền lo tại ngoại là phạm tội không, bị cáo Tý nói không biết. Bị cáo không hiểu lo tại ngoại là gì, chỉ nghĩ là lo tiền thì con được thả ra ngoài.

“Bị cáo nghĩ nộp tiền là được tha, chứ nộp tiền mà bị đi tù như này có điên mà nộp”, bị cáo Tý dứt lời thì cả hội trường cười ồ lên.

Bị cáo Tý khai không biết bị cáo Trần Minh Lợi là ai và cũng không biết trong buổi đưa tiền ở quán cà phê có người quay phim, ghi âm.



Bị cáo Trương Thị Lan khai báo tại tòa



Bị cáo Trương Thị Lan (vợ bị cáo Hồ Đức Băng) bị truy tố về tội đưa hối lộ. Lan khai, khi chồng bị bắt thì có điều tra viên tên Hải công tác tại Công an huyện Đắk Mil gọi điện thoại hướng dẫn cách lo tại ngoại cho chồng.

Lan nói rằng không muốn lo cho chồng tại ngoại vì bị cáo tìm hiểu được biết số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng sẽ không bị truy tố mà chỉ xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, Lan vẫn tìm Nguyễn Xuân An (cháu Lan) nhờ lo giúp vì nghĩ An hiểu biết hơn. An đã đánh máy giấy lo tại ngoại và Lan trực tiếp cầm giấy này nộp cho công an.

Lan còn khai, An đã nói với bị cáo qua facebook biết Trần Minh Lợi chống tiêu cực và nói Lan đi vay 20 triệu đồng đưa An để đi thu thập chứng cứ.

Bị cáo Lan cho rằng, lời khai tại cơ quan điều tra có cái đúng, có cái không đúng vì trạng thái tâm lý không ổn định. Và hôm nay lời khai tại tòa là đúng, trung thực.

Đến 9g40, HĐXX nghỉ giải lao.