Nữ phạm nhân người Malaysia cùng con nhỏ được thả trước lễ

Sau một ngày xét xử, sáng ngày 1-9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Cheng Pui Sing hai năm tù, Wong Siew Wah 11 tháng 15 ngày tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cả hai cùng 20 tuổi và cùng quốc tịch Malaysia.

HĐXX nhận định không có oan sai trong vụ án nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và kịp thời ngăn chặn, thu hồi tài sản chiếm đoạt nên chiếu cố phần hình phạt.

Vụ án có điểm đáng chú ý là Tòa vận dụng chính sách nhân đạo cho bị cáo Wong Siew Wah, bị cáo trong thời gian tạm giam đã sinh con và đứa bé đến thời điểm này được 5 tháng tuổi. Chỉ một lát nữa sau phiên xử, sau khi hoàn tất các thủ tục hai mẹ con của bị cáo này sẽ được rời trại giam.



Hai bị cáo tại phiên xử, bị cáo Wong Siew Wah mặc áo trắng

Theo hồ sơ, ngày 14-9-2014, Cheng Pui Sing và Wong Siew Wah mang 32 thẻ ngân hàng giả từ Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích thanh toán tiền mua hàng hóa có giá trị cao.

Tối cùng ngày, Sing dùng một trong những thẻ ngân hàng trên thanh toán gần 5 triệu đồng tiền phòng khách sạn ở quận 1, TP HCM. Công an và nhân viên ngân hàng Vietcombank nghi ngờ thẻ giả nên mời cả hai về cơ quan công an làm rõ. Qua khám xét, công an còn thu giữ trong túi xách của Sing 19 thẻ ngân hàng các loại, thu của Wah 13 thẻ và 1 chai rượu Louis XIII trị giá hơn 100 triệu đồng. Kết quả giám định xác định tất cả số thẻ của Sing và Wah đều là thẻ giả.

Cả hai khai nhận do muốn có thêm tiền nên nhận lời hai người Malaysia (không rõ lai lịch) mang thẻ ngân hàng đến Việt Nam để thanh toán tiền mua hàng có giá trị cao và hưởng lợi 8% tổng giá trị hoàng hóa bán lại.