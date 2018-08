Ôm lựu đạn và súng đã lên nòng đi bán... 'hàng'

Tổng hình phạt Và Tồng Cu phải chịu cho hai tội danh nêu trên là tù chung thân.

Theo hồ sơ, khoảng 4 giờ sáng 25- 2, Và Tồng Cu đang ôm ma túy cùng lựu đạn và súng (đạn đã lên nòng) thì bị tổ công tác Đồn biên phòng Nậm Càn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn và Hải quan Nghệ An kiểm tra, phát hiện, bắt giữ. Bộ đội biên phòng kịp tước khẩu súng và quả lựu đạn, bắt gọn Và Tồng Cu.



Qua điều tra cho thấy, chiều 14-2, người đàn ông có tên Lầu Xử (mang quốc tịch Lào) đến gặp đặt vấn đề nhờ Và Tồng Cu bán ma túy. Tiền lời 10 triệu đồng là của Và Tồng Cu. Nghe vậy Và Tồng Cu nhận lời.



Sau đó, Lầu Xử giao cho Và Tồng Cu 3 bánh heroin, 360 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn và 1 quả lựu đạn. Lầu Xử dặn Và Tồng Cu rằng “360 viên hồng phiến để khuyến mãi cho khách mua heroin. Nếu có người mua lẻ thì bán 25.000 đồng/viên. Súng và lựu đạn thì để phòng thân và bảo vệ ma túy”.

Và Tồng Cu đưa ma túy và súng đạn trên về nhà và sau đó đưa đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên Tòa, Và Tồng Cu thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Và Tồng Cu cũng cho rằng, trước khi bị bắt vợ chồng có bán trâu bò được 50 triệu đồng rồi không thấy tiền đâu nữa. Và Tồng Cu hỏi vợ thì vợ trả lời không biết tiền để ở đâu nên hai vợ chồng có cãi nhau. Và Tồng Cu nghi rằng vì mất 50 triệu đồng nên vợ đã báo biên phòng bắt Và Tồng Cu.

Do vợ của Và Tồng Cu không có mặt tại phiên Tòa nên chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của vợ Và Tồng Cu rằng: "Vợ không biết việc chồng tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy", nên không thể báo bộ đội biên phòng. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên án như trên.