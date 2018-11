Ông Vĩnh cũng ‘đã thành khẩn’

Tiếng để đời vì bảo kê tội phạm Phần tranh luận với các LS, đại diện VKS nhận định: Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khẳng định việc mình làm là chống tội phạm, là không sai. Người có trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm lại đi làm cái việc như vậy rồi bảo là không sai, để cho người khác nhận thức lệch lạc. Qua đó Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung mới đưa game bài ra thị trường, làm nhiều người bị lầm tưởng và trở thành bị cáo trong vụ án này. Hậu quả lớn hơn mà Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa gây ra là làm mất lòng tin của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước nói chung, của Bộ Công an nói riêng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục Cảnh sát và C50. “Cái tiếng để đời là cán bộ của cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về công nghệ cao mà dung túng, chống lưng, bảo kê cho tội phạm” - đại diện VKS nói. Hàng loạt bị cáo vào phòng y tế Cuối buổi sáng 23-11, LS Đỗ Ngọc Quang đề nghị HĐXX về việc đưa thân chủ là ông Hóa tới BV đa khoa Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe. Đến đầu giờ chiều, bị cáo này có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang nằm điều trị tại bệnh viện. Cùng đó, LS Trần Hồng Phúc đề nghị cho bị cáo Nguyễn Văn Dương vào phòng y tế vì lý do sức khỏe. Điều này cũng diễn ra với ông Phan Văn Vĩnh sau khi bị cáo này kết thúc phần tự bào chữa của mình. Cũng với lý do sức khỏe, bị cáo Đỗ Bích Thủy phải cấp cứu trong bệnh viện, bị cáo Phan Thu Hương đi cùng. Trong quá trình phiên tòa diễn ra, bị cáo Lưu Thị Hồng cũng rời khỏi vị trí ghế bị cáo trong một khoảng thời gian khá dài. Có những thời điểm tại hàng ghế dành cho nhóm bị cáo bị bắt tạm giam chỉ còn duy nhất Phan Sào Nam.