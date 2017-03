Pha nước lọc với cồn thành... Vodka Hà Nội

Ngày 2-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm nhưng không tuyên án mà quyết định trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung vụ Lê Minh Hòa bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo diễn biến phần xét hỏi có liên quan đến việc có thể có đồng phạm liên quan đến bị cáo này.

Trước đó, công tố viên trong phần tranh luận đề nghị phạt bị cáo từ bốn đến năm năm tù. HĐXX sau khi nghỉ nghị án đã quyết định như trên.



Bị cáo chuẩn bị nghe toà tuyên án

Theo hồ sơ, ngày 4-9-2014, công an bắt quả tang Hòa đang vận chuyển 48 chai rượu giả nhãn hiệu Vodka Hà Nội từ phòng trọ (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đưa lên xe gắn máy đem đi tiêu thụ.

Hoà khai nhận số rượu giả trên do Hòa trực tiếp sản xuất. Cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm: tại phòng trọ trên (là nơi sản xuất rượu giả); căn nhà tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (do vợ chồng Hòa thuê) và nhà tại phường Đông Thạnh, Hóc Môn do Ngô Văn Quý thuê (Quý là người bán nắp và tem rượu giả cho Hoà). Công an đã thu giữ số lượng lớn cồn nguyên liệu, rượu giả đã pha chế, tem thuế rượu giả, nắp và vỏ chai rượu Vodka Hà Nội, vỏ chai hiệu MenVodka...

Hòa khai đã sản xuất rượu giả từ năm 2013 và thu lợi bất chính được bốn triệu đồng. Hòa thường mua cồn ngoài chợ Bà Điểm, Hóc Môn về pha chế theo công thức như sau: Cứ 10 lít cồn thực phẩm pha với 20 lít nước lọc, đưa vào bình 30 lít. Sau đó bỏ thêm nước đường vào bình, để khoảng vài giờ cho lên men rồi sử dụng cồn kế đo nồng độ.

Loại 29 độ, Hòa chiết vào vỏ chai Vodka Hà Nội dung tích 300ml , loại có nồng độ cồn 33 độ, Hòa chiết vào vỏ chai Vodka Hà Nội dung tích 750ml. Sau khi chiết vào chai, Hòa đóng nắp bằng tay, sử dụng dụng cụ siết nắp chai rồi dán tem thuế rượu lên nắp chai thì được… rượu thành phẩm.