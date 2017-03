Phải trả lại bảng ‘nội quy’ bún bò và xin lỗi chủ quán!

Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi chỉ một việc nhỏ nhưng lại để lại nhiều điều bổ ích; không chỉ là góp phần tuyên truyền pháp luật cho người dân mà còn là bài học cho nhiều cán bộ nhà nước, nhất là cán bộ chính quyền cơ sở, khi hành xử phải hiểu luật và tuân theo pháp luật, đặc biệt là phải tôn trọng người dân.

Có lẽ không chỉ có người dân, khách hàng đến ăn bún bò ở quán anh Dũng, mà Công an và dân phòng phường 1, quận 4, TP.HCM cũng thấy “lạ”. Ai đời một quán bán bún bò mà cũng có bảng “Nội quy”. Chưa kể bảng nội quy lại có nội dung khôi hài!

Anh Dũng viết bảng nội quy này cũng nhằm mục đích “giật gân câu khách”, cũng giống một số biển quảng cáo “Đây rồi! Cầy tơ 7 món” hoặc ở đây có bán “tiểu hổ” (thịt mèo). Chưa kể một số quán bán cháo lòng tiết canh kẻ biển không có dấu “CHAO LONG LON”; người nước ngoài biết một chút tiếng Việt đi qua cứ phá lên cười! Có người còn hỏi sao ở Việt Nam lại bán thứ đó!... Còn nhớ thời bao cấp nhiều cửa hàng thực phẩm, mậu dịch quốc doanh còn treo biển “Hôm nay bán thịt trẻ em” hoặc “quầy bán thịt thương binh”… không biết các biển báo này có “phản cảm” không!

Trở lại tấm biển “Nội quy” của quán bún bò Gân, đúng là nội dung rất khôi hài, thậm chí muốn chọc tức khách hàng nhưng đó là trò “chiêu khách” của chủ quán. Nếu nói là gây phản cảm thì e không chính xác. Mặt khác, về nội dung cũng chẳng có gì là vi phạm pháp luật. Nhưng Công an và dân phòng phường 1, quận 4, TP.HCM lại cho là có nội dung phản cảm nên “tịch thu” là việc làm trái với pháp luật. Ngay thuật ngữ thế nào là “phản cảm” cũng còn phải tranh luận nhiều, chưa ai đưa ra được định nghĩa chính xác về từ “phản cảm”. Tìm trong từ điển tiếng Việt của các nhà xuất bản cũng chẳng thấy từ “phản cảm” được định nghĩa là gì. Ngay thuật ngữ “ăn mặc phản cảm” cũng còn tranh cãi… Vậy mà ông công an phường, anh dân phòng lại cho là “phản cảm”, rồi tịch thu thì đúng là tài thật!

Ở TP.HCM và ở Hà Nội mọi người còn biết đến quán bún “chửi”. Chủ quán luôn mồm chửi người giúp việc, mà chửi tục lắm nhưng lại rất đông khách. Nhiều người còn muốn đến đó ăn để được nghe bà chủ quán chửi!?

Việc thu giữ bất cứ thứ gì của dân đều phải theo một trình tự thủ tục do pháp luật quy định chứ không thể tùy tiện, muốn thì thu được! Một xã hội dân sự, mọi hành xử của người được giao thi hành công vụ dù là ở cấp phường cũng phải hiểu luật, mình được làm gì và không được làm gì!

Thu sai rồi nhưng ông phó chủ tịch UBND phường còn cho rằng quán bún bò Gân của ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng nằm dưới khu chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4 treo bảng nội quy mà ông nói là “hài hước” đã gây phản cảm và cản trở lối ra vào của chung cư do có nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Trước việc này, phường đề nghị ông không treo và sẽ tạm giữ bảng nội quy này cho đến khi ông có địa điểm kinh doanh cố định, lúc đó phường sẽ trả lại cho ông sử dụng. Vậy phường thu bảng nội quy của ông Dũng là do nội dung của bảng nội quy hay do quán của ông Dũng cản trở lối ra vào của chung cư!? Nếu ông Dũng có địa điểm kinh doanh cố định, phường sẽ trả bảng “nội quy” và ông Dũng lại treo bảng “nội quy” đó lên thì sao, có phản cảm không?

Có một thực tế là hiện nay cán bộ công an cấp phường, đặc biệt là lực lương dân phòng khi thi hành nhiệm vụ thường có thái độ hách dịch, thiếu tôn trọng nhân dân. Đó mới là vấn đề cần phải chấn chỉnh, uốn nắn. Thời đại ngày nay mà hành xử như lý trưởng, cai tuần như ngày xưa thì e rằng dân không chịu.

Trong sự việc này, tốt nhất là phường nên trả lại bảng “nội quy” cho ông Dũng và yêu cầu cán bộ đã trực tiếp “tịch thu” đến xin lỗi để người dân không còn bức xúc, dư luận cũng thấy phường biết sai thì sửa, lấy lại lòng tin của dân vào chính quyền.

ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao