Phê bình chấp hành viên vụ ‘đương sự khóa cửa, THA bó tay’

Ngoài ra, Cục THA TP còn yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THA quận Gò Vấp họp toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chỉ đạo CHV thụ lý THA nhanh chóng tiếp tục tổ chức thi hành vụ việc.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, rất nhiều lần bà Năm phải chạy lên chạy xuống Chi cục THA quận Gò Vấp yêu cầu thi hành một bản án nhưng ba năm qua, vụ việc của bà vẫn giậm chân tại chỗ.

Trước đó, năm 2010, bà Năm và ông NVC được tòa cho ly hôn. Sau đó, hai bên tranh chấp về phân chia tài sản nên bà Năm kiện ra tòa. Tháng 1-2013, TAND quận Gò Vấp đã xử sơ thẩm, tuyên ông C. được sở hữu một căn nhà nhưng phải thanh toán cho bà Năm hơn 500 triệu đồng.

Tháng 5-2013, Chi cục THA quận Gò Vấp đã ra quyết định THA theo yêu cầu của bà Năm. Ông C. không tự nguyện THA nên nhiều lần chi cục ra thông báo kê biên, xử lý căn nhà của ông C. nhưng không tổ chức cưỡng chế. Mỗi lần bà Năm đến hỏi, CHV đều yêu cầu bà phải hỗ trợ kinh phí cưỡng chế thì mới làm.

Trong công văn gửi báo, Cục THA TP cho biết ông C. không chỉ có một căn nhà trên mà Chi cục THA quận Gò Vấp còn phong tỏa của ông 575 triệu đồng. Tức là dù có tài sản nhưng ông C. không tự nguyện THA. Theo Cục THA TP, nội dung CHV Lê Thị Thảo Trang phát biểu trên báo rằng ông C. đang nuôi con và không hợp tác nên không thể tự bỏ tiền ra dự trù kinh phí cưỡng chế. Nhà nước không bỏ tiền ra, bà Năm không hỗ trợ tiền dự trù kinh phí cưỡng chế nên không làm và do ông C. khóa cửa nên không thể vào để đo đạc là không chính xác…