Sáu điểm mờ trong vụ án giết người ở Bình Phước

Sáu điểm tòa yêu cầu điều tra làm rõ Thứ nhất, yêu cầu làm rõ mâu thuẫn về số nhát đâm giữa lời khai của bị cáo và bản ảnh khám nghiệm tử thi. Biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận giám định và bản ảnh thể hiện trên người bị hại có bốn vết đâm, trong khi đó lời khai của bị cáo và biên bản thực nghiệm điều tra thể hiện có ba nhát. Thứ hai, biên bản khám nghiệm tử thi ghi “thu giữ 10 dấu vân tay, giao cơ quan trưng cầu bảo quản”, trong khi ngày 22-6-2015 Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh có công văn xác định 10 dấu vân tay này là của bị hại Thái. Do đó, cần giám định 10 dấu vân tay thu giữ tại hiện trường là của bị cáo hay bị hại. Thứ ba, tiến hành xác minh tại cơ quan viễn thông về các cuộc điện thoại đi, đến và nội dung tin nhắn của bị cáo và bị hại, giữa bị cáo và bạn gái. Thứ tư, Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh kết luận người dùng tay trái có thể gây ra được thương tích trên người bị hại, chưa đáp ứng được yêu cầu làm rõ cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể người bị hại. Mặt khác, kết luận giám định ghi “Vết thương chẩm phải trên tử thi là do vật tày gây nên, có thể hình thành do nạn nhân vùng vẫy va chạm với những vật xung quanh”, đây là nhận định mang tính phỏng đoán, cần phải làm rõ. Thứ năm, tại CQĐT bị cáo khai đâm bị hại ba nhát từ ngoài màn (mùng) vào nhưng biên bản khám nghiệm hiện trường thì ghi nhận màn có năm vết rách ở những vị trí khác nhau, trong khi bản ảnh hiện trường thì chỉ thấy có một vết rách. Do vậy cần làm rõ có bao nhiêu vết màn rách, vị trí rách có tương ứng và phù hợp với các vết thương trên cơ thể nạn nhân không? Thứ sáu, tại phiên tòa hai nhân chứng và bị cáo Tuấn đều khai trước khi xảy ra án mạng bị hại thường chửi nhau với một người đàn ông tên M., cần làm rõ các cuộc điện thoại và thời gian xảy ra vụ án anh này đi đâu, làm gì.