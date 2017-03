Sau kháng cáo, từ 1 năm tù bị tăng lên... 9 năm tù

Các bị cáo được xác định là đồng phạm trong vụ án gồm: Lý Hồng Thuận (ngụ quận 4), Nguyễn Trọng Nghĩa (ngụ huyện Bình Chánh), Trần Minh Hải và Lục Hoa An (cùng ngụ quận 10).



Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LỆ TRINH

Như đã thông tin (bài "Giả danh công an bắt người đòi nợ"), tháng 7-2013, anh Trần Kim Ngân dùng tài khoản của Sương để chơi cá độ bóng đá trên mạng và bị thua 150 triệu đồng. Sau khi cấn trừ vào tiền làm ăn chung, anh Ngân còn nợ Sương 115 triệu đồng. Tính cả vốn và lãi, Sương cho rằng anh Ngân nợ mình 300 triệu đồng.

Tối 26-3-2014, Sương và Thuận hẹn anh Ngân đến khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để gặp nói chuyện. Khi Ngân tới đây đã bị đồng bọn của Sương bắt giữ, ép phải đi theo.

Đến trưa hôm sau, Sương và Thuận đến nhà gặp chị Trần Thị Hồng Ngọc (chị của Ngân). Thuận xưng tên là Tuấn, công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và thông báo cho biết anh Ngân bị công an bắt vì mua ma túy. Sương yêu cầu gia đình chuẩn bị 300 triệu đồng để chuộc anh Ngân về; nếu không sẽ bị nhốt, đánh đập.

Chị Ngọc nói không có tiền nên Sương, Thuận buộc chị Ngọc viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng và giao giấy tờ nhà cho Sương giữ làm tin.

Gia đình chị Ngọc đã trình báo sự việc lên Công an quận 1.

Tối cùng ngày, Sương và Thuận quay lại nhà chị Ngọc để nhận tiền thì bị Công an quận 1 bắt giữ. Từ lời khai của hai đối tượng này, công an đã giải cứu anh Ngân tại nhà hàng TP (quận 5, nhà hàng này do Sương làm chủ).



Bị cáo Sương hối hận, khóc trong giờ nghị án. Ảnh: LỆ TRINH

Tháng 11-2014, xử sơ thẩm, TAND quận 5 tuyên phạt các bị cáo 9-15 tháng tù vì cùng tội bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo Sương (bị tuyên 12 tháng tù giam) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.



Ngày 24-3-2015, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vụ án. Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm chưa làm rõ có hay không việc cưỡng đoạt số tiền 185 triệu đồng trong số 300 triệu đồng mà Sương ép anh Ngân phải ký nợ.

Lần này, năm bị cáo bị truy tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 135 BLHS (khung hình phạt 3-10 năm).

Qua phiên tòa xét xử hôm nay (15-3), HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ một năm đến hai năm sáu tháng tù vì tội bắt giữ người trái pháp luật, từ 3-7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp các hình phạt, Sương phải chấp hành đến chín năm tù, An 10 năm tù. Những người còn lại bị phạt từ bốn năm sáu tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù.

Tòa tuyên án xong, các bị cáo cùng người nhà òa khóc nức nở…