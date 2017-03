Tài xế taxi buôn heroin ven biển

Theo hồ sơ, chiều 21-7, Đội Đặc nhiệm số 1 thuộc Cụm Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang Lượng đang bán ma túy tại khu vực ven biển thuộc xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu). Tang vật thu giữ gồm 72,7 g heroin và một điện thoại di động.



Bị cáo Nguyễn Đại Lượng trước vành móng ngựa.

Lực lượng chức năng sau đó đã bàn giao Lượng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tại phiên Tòa, Lượng thành khẩn khai báo nhưng biện minh do ly hôn với vợ, hoàn cảnh, cuộc sống nuôi con khó khăn nên mới đi buôn heroin.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị xử lý hành chính về tội đánh bạc, biết rõ tác hại chất ma túy đối với con người nhưng vẫn tiếp tục phạm tội, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, có hai lần cung cấp tin báo tội phạm giúp công an phá được hai vụ án nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.