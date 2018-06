Tài xế taxi Mai Linh bị khách đồng hương gạt tiền

Theo cáo trạng, vào hồi 20 giờ 30 ngày 25-1-2018, khi Hùng đang chơi bida tại quán thì thấy anh Phan Thanh Đại (SN 1990, tài xế taxi Mai Linh, ngụ thị xã Hồng Lĩnh) cũng đang chơi tại đây nên nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản.

Sau khi làm quen, Hùng nhờ anh Đại chở lên huyện Đức Thọ. Lúc đi đến trước nhà nghỉ Phong Lan ở thị trấn Đức Thọ thì Hùng nói anh Đại dừng xe chờ mình.

Khoảng 45 phút sau, Hùng đi ra nói với anh Đại cần tiền tiêu và trả nhà nghỉ nên muốn mượn anh Đại một số tiền, về Hồng Lĩnh sẽ trả. Thấy cũng là người Hồng Lĩnh và Hùng cũng đang nợ tiền cước của mình nên anh Đại đã cho Hùng mượn 620.000 đồng.



Nguyễn Việt Hùng tại tòa.



Có được số tiền này, Hùng đi đến quầy thanh toán tiền thuê phòng nợ trước đó hết 60.000 đồng, rồi tiếp tục yêu cầu anh Đại chở mình về thị xã Hồng Lĩnh.

Khi taxi về đến trước nhà ông bà ngoại của Hùng thì Hùng nói với anh Đại “để em vào trong lấy tiền”, sau đó… thì trốn mất hút.

Chờ hơn 60 phút không thấy Hùng ra, nhà lại tắt hết điện và gọi mãi không có ai trả lời nên anh Đại lái xe đi về.

Thấy anh Đại lái xe đi thì Hùng mới ra ngoài và cầm số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân…

Được biết năm 2016 Hùng đã bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa ra trại ngày 24-12-2017 thì đã tiếp tục tái phạm.

Ngày 19-3-2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hùng. Tuy nhiên, trong quá trình ở tại địa phương thì Hùng đã bỏ trốn. Đến ngày 4-5, Nguyễn Việt Hùng bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt theo lệnh truy nã.