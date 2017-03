Tân Hiệp Phát lý giải việc chịu 'chung' 500 triệu đồng nhưng vẫn báo công an

Bị cáo Võ Văn Minh tại tòa.

Phần thẩm vấn bị cáo cho biết quá trình điều tra mình không bị ép cung, dùng nhục hình.

Tòa hỏi, khi bán các loại nước giải khát có khi nào phát hiện vật thể lạ trong chai không, bị cáo nói không.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo minh khai, ngày 3-12-2014 bị cáo khui chai nước trong một lốc và thấy một chai có ruồi nên đã giấu dưới gầm bàn khoảng ba, bốn ngày sau thì điện cho công ty.



Bị cáo khai không hẹn bên Công ty Tân Hiệp Phát (ông Trương Tiểu Long đại diện) ở quán cơm mà hẹn ở quán cà phê khác là để cho mát. Bị cáo thừa nhận mục đích đưa chai nước ra là để lấy tiền nhưng không đe dọa công ty, cũng không nói đưa sự việc lên báo chí mà chỉ hù công ty là sẽ đưa cho người tiêu dùng biết để làm mất uy tín của họ.

Tòa hỏi mục đích đòi lấy tiền 1 tỉ đồng để làm gì, có phải như lời khai của bị cáo tại hồ sơ là mua vài miếng đất không? Bị cáo Minh nói: “Không vì đó chỉ là suy nghĩ của bị cáo thôi”.

Bị cáo Minh cũng khai tại tòa, trong hơn một tháng hai bên có ba lần gặp nhau và đều đưa chai nước cho người của công ty xem. Trước lần gặp lần thứ ba, bị cáo có gọi điện thoại thúc giục và nói nếu công ty không đưa tiền thì sẽ đưa lên báo chí, chương trình 60 giây và phát 5.000 tờ rơi. Gặp nhau bị cáo hạ giá xuống còn 500 triệu đồng, còn phía công ty thì nói nếu được nhận lại chai nước thì sẽ tặng cho bị cáo một số sản phẩm của mình. Hai bên nói chuyện xong thì đại diện công ty nói đồng ý 500 triệu đồng.

Ngày hẹn đưa tiền là 27-1, khi giao tiền xong thì bị cáo lấy luôn mà không đếm, chai nước vẫn còn để trên bàn. Sau đó công an bắt và lập biên bản.

Chủ tọa hỏi bị cáo có suy nghĩ làm như vậy là vi phạm pháp luật và đạo đức không, bị cáo trả lời: "Dạ không".

Sau vụ án công ty bị thiệt hại vài ngàn tỉ đồng

Đại diện nguyên đơn dân sự tại tòa là bà Trần Ngọc Bích (giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) trực tiếp trả lời các câu hỏi của tòa.

Bà Bích nói công ty có ba thành viên, bà điều hành công ty và trong trường hợp này bà tự quyết định, không cần hỏi ý kiến hai cổ đông còn lại. Lúc đầu bà nghe nhân viên báo lại là có một người liên hệ có một chai nước có ruồi. Sau đó có phân công cho ông Trương Tiểu Long đến gặp bị cáo theo nguyên tắc không dùng tiền thương lượng. Nếu sản phẩm có lỗi xảy ra thì công ty sẽ xin về để xem xét và cảm ơn khách hàng vì đã cung cấp.



Tại tòa ông Trương Tiểu Long chuyên viên giải quyết khiếu nại của Tân Hiệp Phát là người bà Bích giao trực tiếp giao dịch với bị cáo (được tòa xác định là nhân chứng), không có mặt tại phiên xử.

Bà Bích nói tiếp, sau khi làm việc với bị cáo Minh, ông Long có báo cáo lại sau đó bà cử thêm người bên bộ phận an toàn an ninh đi chung với ông Long. Lần thứ hai gặp bị cáo vẫn đe dọa. Lần thứ ba thì bà cử thêm một trợ lý cao nhất của mình đi cùng để giải quyết nhưng không thuyết phục được bị cáo, việc bị cáo hạ giá xuống 500 triệu đồng cũng được báo cáo lại. Sau đó cứ vài ngày một lần bị cáo gọi điện thoại để đòi trả tiền, mà lại gần tết nên bà đã quyết định làm đơn cho ông Long mang đến công an tố giác anh Minh.

Tòa hỏi: Sao công ty đã báo công an mà vẫn chi tiền 500 triệu? Bà Bích nói mục đích là để bảo vệ uy tín của công ty, đảm bảo công an việc làm của 4.000 người lao động. Quyết định đó là không còn cách nào khác vì bà rất lo sợ mất thương hiệu. Cũng theo bà sau vụ việc này thiệt hại trong thời gian vừa qua của công ty lên đến vài ngàn tỉ đồng.

Bà Bích nói đây là sự việc không mong muốn nên không yêu cầu anh Minh bồi thường dù công ty thiệt hại nhiều. Trước đó phía công này có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bà cũng yêu cầu tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ có thể để xử nhẹ nhất cho bị cáo.

"Đề nghị tòa không cho hội thẩm hỏi nữa"

Trước khi kết thúc phần làm việc buổi sáng một tình tiết đáng chú ý là LS Nguyễn Tấn Thi (bảo vệ cho bị cáo) đã đứng dậy cắt ngang phần xét hỏi của Hội thẩm nhân dân Nguyễn Thị Huệ.

LS Thi cho rằng vị hội thẩm này đã xét hỏi theo kiểu buộc tội đối với bị cáo. LS Phạm Hoài Nam cũng đứng dậy gay gắt: “Thưa HĐXX tinh thần của Hiến pháp 2013 là buộc tội trên cơ sở tranh luận, việc xét hỏi của hội thẩm Huệ là dồn ép bị cáo nhận tội, đề nghị tòa không cho hội thẩm hỏi nữa”.



Tuy nhiên hai đề nghị của hai LS bị chủ tọa bác và cho biết các LS được quyền trình bày ở phần tranh luận.

Trước đó hội thẩm Huệ đã hỏi bị cáo các câu hỏi:

“Bị cáo bị cáo buộc về tội cưỡng đoạt tài sản thì có oan không?”

Bị cáo Minh trả lời “Không rõ có tội hay không”.

Hội thẩm Huệ: “Sao lại không biết, trả lời đi chứ...”; “Bị cáo khai không đe dọa công ty để lấy tiền. Bị cáo không trả lời. Bị cáo có hay không thì phải trả lời cho HĐXX nghe chứ”; “Bị cáo nghĩ sao khi không làm gì mà nhận số tiền lớn 500 triệu của người ta dễ dàng vậy? Bị cáo nghĩ sao?”...

Phiên tòa tạm nghỉ, chiều 2h sẽ tiếp tục.