Tạt phân vào đương sự tại tòa

Một số vụ quậy tòa - Ngày 24-7-2015, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) xử sơ thẩm vụ Lý Hải Dương (25 tuổi) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Suốt phiên xử bị cáo luôn có hành vi lỗ mãng, hung hăng, liên tục chửi thề, vung tay, chỉ tay về phía HĐXX. Khi tòa tuyên bố nghị án, bị cáo này hùng hổ đạp đổ vành móng ngựa, liên tục chửi thề. Đến phần tuyên án, khi chủ tọa đọc đến đoạn bị cáo tái phạm, Dương nhảy đổng lên chửi “Đ.M., điếc tai” rồi liên tục chửi rủa, đạp vành móng ngựa. Chưa hết, khi tòa vừa tuyên phạt một năm sáu tháng tù, Dương dọa ngay là “ngồi tù sẽ phá trại giam”… - Sáng 11-8-2013 tại TAND TP.HCM, ngay sau khi chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đọc bản án bác kháng cáo xin ly hôn giữa ông C. và vợ, ông C. đã tiến nhanh đến bàn của HĐXX đập phá các bảng ghi chức danh thẩm phán, luật sư… Chưa dừng lại, ông C. còn đập phá, xô đẩy hết bàn ghế trong phòng xử. Bảo vệ tòa đến can ngăn cũng không vãn hồi được trật tự. Sau đó, Công an phường Bến Nghé đến khống chế đưa ông C. về trụ sở công an phường làm việc... Biện pháp đối với người vi phạm trật tự phiên tòa Những người vi phạm trật tự phiên tòa thì tùy trường hợp có thể bị chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án hoặc bị bắt giữ. Người bảo vệ phiên tòa có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa và thi hành lệnh của chủ tọa phiên tòa về việc buộc rời khỏi phòng xử án hoặc bắt giữ người gây rối trật tự tại phiên tòa. (Điều 198 BLTTHS)