Thư ký TAND tỉnh Cà Mau phủ nhận có giao dịch về tiền ‘chạy án’

Khai trước công an, ông Cảnh phủ nhận việc có giao dịch nhận và trả 25 triệu đồng mà phía ông Bùi Trọng Sỹ, bà Trương Thị Lưỡng (huyện Cái Nước, Cà Mau) đã tố cáo là tiền “chạy án”.

Như đã phản ánh, vào đầu tháng 5-2015, ông Bùi Trọng Sỹ có đơn gửi đến TAND tỉnh Cà Mau tố cáo ông Hứa Minh Cảnh từng nhận 25 triệu đồng của ông với lời hứa giúp chạy thắng vụ án ông Sỹ bị anh trai khởi kiện đòi đất đai. Phía bà Lưỡng, ông Sỹ cùng một số nhân chứng đã cung cấp các chứng cứ chứng minh tố cáo là đúng cho cơ quan chức năng. Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ. Sau đó Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển vụ việc đến Công an TP Cà Mau thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

TRẦN VŨ