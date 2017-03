Trả hồ sơ điều tra lại vụ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 11 tỉ đồng

Các bị cáo bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về các tội như sau: Hồ Phi Hùng (SN 1983) ngụ TP Biên Hòa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng - thương mại Hùng Mỹ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Văn Ngọc, nguyên Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Văn Đình Núi, nguyên Tổ viên Tổ trật tự đô thị xã Hóa An, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Các bị cáo tại tòa.

Theo HĐXX xử do nhiều người khi mua đất đã được Hùng cung cấp giấy tờ nên biết đất mà bị cáo bán là đất nằm trong quy hoạch nhưng vẫn chấp nhận mua. Vì vậy sẽ điều tra lại để xem xét hành vi của Hùng có phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không? Đồng thời qua đó xác định những người mua đất của Hùng là người bị hại hay là có quyền lợi liên quan.

Thứ hai là nhiều người giao dịch mua đất của Hùng như ông Trần Văn Trà, ông Trần Xuân Đức,… nhưng vẫn chưa được cơ quan điều tra mời lên làm việc, và tại phiên tòa hôm nay những người này mới cung cấp hồ sơ vụ việc của mình. Những người này cần được mời lên điều tra làm rõ.

Thứ ba là trong vụ án này thì ngoài Hồ Phi Hùng còn có các cò thực hiện giao dịch bán đất thì cần xem xét số tiền những người này đưa lại cho Hùng bao nhiêu, hưởng lợi bao nhiêu vẫn chưa được điều tra làm rõ nên cần điều tra rõ vấn đề này để quy trách nhiệm bồi thường như thế nào? Hùng chiếm đoạt thì Hùng bồi thường còn người nào chiếm đoạt thì người đó bồi thường.

Thứ tư cũng cần xem xét đến trách nhiệm của các cán bộ khác.

Thứ năm là có rất nhiều người làm chứng nhưng lại không triệu tập những người làm chứng nên cần xem xét lại.

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2012 đến 7-2013, Hùng mua lại hơn 11.800 m2 đất nông nghiệp của người dân tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa. Theo quy quy hoạch thì mảnh đất này là đất lúa, đất nằm trong quy hoạch đất mặt nước, đất công viên cây xanh và không được thay đổi mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tuy biết diện tích đất trên không được thay đổi mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nhưng ngay sau khi mua đất, Hồ Phi Hùng đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của Công ty TNHH MTV xây dựng – thương mại Thành Phố Mới Biên Hòa và Công ty TNHH MTV xây dựng – thương mại Hùng Mỹ (cả hai công ty này đều không có chức năng kinh doanh bất động sản và hiện đã ngưng hoạt động từ ngày 22-3-2013) để lập dự án khu dân cư. Hồ Phi Hùng đã đầu tư xây dựng năm đường đi bằng bê tông ngang 4m, dài 100m và vẽ bản đồ quy hoạch khu dân cư Hóa An đánh số lô rồi phân lô quảng cáo bằng hình thức tờ rơi với nội dung bán đất nền khu dân cư Hóa An nhằm tạo thu hút và làm cho người mua đất tin tưởng đó là dự án hợp pháp. Hùng đã phân lô bán nền trái phép cho hơn 100 người để thu lợi bất chính với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Bị can Hùng thực hiện được hành vi trên là do hai bị can Trần Văn Ngọc và Văn Đình Núi, thiếu trách nhiệm và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để Hồ Phi Hùng phân lô, bán nền đất nông nghiệp trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.