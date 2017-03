'Trùm' ma túy rút súng chống trả công an lãnh án tử hình

Đồng thời, tòa cũng phạt tử hình Cù Minh Tuấn (31 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Hạ Bá Hùa (27 tuổi, trú xã miền núi Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tù chung thân và Nguyễn Thị Luật (21 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bốn bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, khi đang học lớp 11, Nguyễn Thị Luật đã nghỉ học và đua đòi, ăn chơi.

Sau đó Luật cặp với "trùm" Khánh là một đối tượng nghiện ma túy, có nhiều mối "làm ăn" bên Lào.

Khánh ma mãnh thường dùng điện thoại của cô bồ xinh đẹp (khi đó Luật cũng đã 19 tuổi) để nhắn tin, gọi điện thoại sang Lào đặt mua ma túy và nhờ Luật đi thu tiền bán ma túy.



Vào khoảng tháng 6-2014 Khánh gọi điện thoại cho Lầu (người Lào) hỏi mua ma túy đá. Lầu đồng ý và sẽ cho người sang gặp Khánh để trao đổi cụ thể.

Lúc này, Lầu làm quen với Hùa (tốt nghiệp cử nhân sư phạm không xin được việc làm) và chỉ đạo Hùa dẫn đường cho người của Lầu sang Việt Nam bán ma túy cho Khánh.

Vào ngày 17-8-2014, Khánh cùng Luật đi ô tô từ TP Vinh đến địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An để mua ma túy như đã hẹn trước. Tại đây, Khánh trả cho người Lào 47.000 USD để lấy 20 bánh heroin và 300 g ma túy tổng hợp.

Sau khi có “hàng”, Khánh sai Luật về nhà cất giấu. Đến ngày 19-8-2014, Khánh bảo Luật đưa 20 bánh heroin này cho mình và chỉ đạo Tuấn mang số heroin này ra Hà Nội tiêu thụ.

Khi Tuấn mang ma túy đi trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì lực lượng PC47, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Công an thu giữ tang vật từ Tuấn gồm 20 bánh heroin (trọng lượng 7.018,83 g).

Từ lời khai của Tuấn, công an ập vào phòng khách sạn BeiJing (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) bắt “trùm” Khánh đang nằm ôm bạn gái xinh đẹp là Luật.

Khánh rút súng ngắn chống trả nhưng bất thành. Công an khống chế, tước súng cùng sáu viên đạn và thu giữ tang vật ba gói ma túy tổng hợp (300 g) và 297 triệu đồng, bốn điện thoại di động và một chiếc cân điện tử.

Khánh, Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng 7.018,83 g heroin và 299,41 g mathamphetamin. Tuấn và Luật phải chịu trách nhiệm với số lượng 7.018,83 g heroin.

Trước đó, ngày 20-3, phiên tòa trên đã phải tạm hoãn vì bị cáo Khánh sức khỏe không đảm bảo, kêu “bị cáo mệt, đau đầu, không nhớ gì nữa hết”.

HĐXX sơ thẩm cho rằng bị cáo Khánh là người lôi kéo, cầm đầu điều hành đường dây ma túy lớn này. Luật là đối tượng tham gia tích cực trong mua bán ma túy và Tuấn là người vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.