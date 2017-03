Tử hình hai kẻ vận chuyển 60 bánh heroin từ Hà Tĩnh ra Hà Nội

Theo hồ sơ, Cơ từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước Cơ làm nghề lái xe rồi buôn bán động vật hoang dã đến khu vực biên giới Việt-Trung.

Bị cáo Hồ Sự Cơ và Phan Thanh Tòn cùng nhận án tử hình vì vận chuyển tới 60 bánh heroin.

Tháng 2-2014, Cơ nhận được điện thoại của một người lạ đặt vấn đề thuê Cơ chở ma túy từ Hà Tĩnh ra Hà Nội với giá tiền công 100 triệu đồng, Cơ đồng ý. Ngày 12-2-2014, Tòn chủ động gọi vào số máy di động của Cơ để hẹn điểm giao “hàng” là đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Rạng sáng 15-2-2014, Cơ lái ôtô con từ TP Vinh (Nghệ An) vượt qua sông Lam tới đường đê La Giang và thông báo cho Tòn biết biển số xe của Cơ là 30A-061.68. Theo kế hoạch, Tòn chạy xe máy ngược chiều, khi gặp nhau thì ôtô của Cơ ép xe máy của Tòn vào lề đường. Lúc này cửa ôtô mở, Tòn ném valy chứa 60 bánh heroin lên ghế sau ôtô để Cơ chạy về TP Vinh, đưa ra Hà Nội.

Sáng 15-2-2014, khi Cơ điều khiển xe con hiệu Hyundai mang BKS 30A-061.68 chở valy chứa 60 bánh heroin về đến Trạm thu phí Bến Thủy (TP Vinh) thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Khám xét trên xe của Cơ công an thu giữ tang vật 60 bánh heroin (trọng lượng hơn 21kg) và hai điện thoại di động cùng chiếc xe ô tô con trên.

Từ lời khai của Cơ, đến sáng 17-2-2014, tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 48 (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Tòn-mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy rất lớn trên.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Cơ, Tòn xin giảm nhẹ hình phạt để cải tạo sớm trở thành người có ích. Tuy nhiên HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có bàn bạc, có tổ chức, số lượng ma túy vận chuyển rất lớn, nên phải xử phạt nghiêm minh để răn đe những người khác.