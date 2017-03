Viện Tối cao yêu cầu VKS tỉnh Bình Phước kiểm tra, báo cáo

Theo đó, bài báo này phản ánh tháng 9-2006, bà Tiêu Thị Sự (Bù Đăng, Bình Phước) bị Công an huyện Bù Đăng khởi tố cùng bốn bị can khác về tội cố ý làm hư hỏng tài sản với tổng thiệt hại hơn 1 triệu đồng.

Mặc dù bà Sự kêu oan ngay từ khi bị bắt (bà bị giam 10 tháng) nhưng đến tháng 5-2007, TAND huyện Bù Đăng vẫn tuyên phạt bà Sự 10 tháng tù giam. Việc kết tội chỉ căn cứ vào những lời khai buộc tội mà những lời khai này lại mâu thuẫn nhau (có người khẳng định bà Sự có mặt trong đám đông đập phá nhưng mô tả nhân dạng thì không phải đặc điểm của bà Sự; có người thừa nhận đã có sự nhầm lẫn bà Sự với người khác…). Những lời khai chứng minh sự ngoại phạm của bà Sự thì lại không được tòa xem xét. Bà Sự kháng cáo kêu oan. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Phước nhận thấy chứng cứ kết tội bà Sự chưa rõ, thiệt hại chưa được tính toán chính xác để từ đó xem xét có đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Tòa đã hủy phần hình phạt đối với bà Sự để điều tra lại và y án đối với các bị cáo khác.

Tháng 12-2008, TAND huyện Bù Đăng xét xử sơ thẩm lần hai vẫn tuyên phạt bà Sự 10 tháng tù. Bà Sự tiếp tục kháng cáo kêu oan. Đến tháng 9-2010, tại phiên phúc thẩm lần hai, đại diện VKSND tỉnh đề nghị TAND tỉnh áp dụng Nghị quyết số 33/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với bà Sự vì thiệt hại về tài sản dưới 2 triệu đồng. Tuy nhiên, TAND tỉnh không chấp nhận đề nghị này mà tiếp tục hủy án sơ thẩm lần thứ hai. Từ đó đến nay đã hơn bốn năm, thời hạn điều tra vụ án đã hết từ lâu nhưng Công an huyện Bù Đăng không có biện pháp tố tụng nào tiếp theo, không kết luận điều tra hay đình chỉ vụ án nên gần 10 năm nay bà Sự vẫn là bị can.

Hiện nay bà Sự đã có đơn yêu cầu cơ quan tố tụng phải đình chỉ điều tra vụ án và bị can, thực hiện bồi thường oan đối với bà vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bà đã phạm tội. Bà còn yêu cầu không được áp dụng Nghị quyết 33/2009 để đình chỉ nhằm né bồi thường oan.