VKS báo cáo vụ 'Giám đốc nổ súng' làm giả thẻ công an

Đó là nội dung mà VKSND TP.HCM vừa báo cáo với UBND TP.HCM.

Ngày 6-3-2018, UBND TP.HCM chuyển bài báo mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc đình chỉ đối với ông Bùi Đức Phương (giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật) là trái luật đến VKSND TP.HCM để xử lý theo quy định.

Như thông tin, ngày 5-12-2016 ông Phương cự cãi với một phụ nữ đi đòi lương cho con trước cổng trụ sở công ty, sau đó còn rút súng hù dọa và bắn chỉ thiên.

Kiểm tra, công an phát hiện ông Phương có một thẻ công an nhân dân giả ghi công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM). Ngày 15-12-2016, ông Phương bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 267 BLHS 1999.

Chiều 6-12-2016, bên hành lang kỳ họp HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng hành vi bắn súng đe dọa phụ nữ của giám đốc công ty vệ sĩ là không thể chấp nhận được...

Tuy nhiên, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Phương theo khoản 1 Điều 25 BLHS 1999 vì nhận định do chuyển biến của tình hình mà hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội.

Theo báo cáo, VKSND TP nhận thấy là sau khi vụ việc xảy ra ông Phương giao nộp hai khẩu súng và hai giấy phép sử dụng. Súng này là công cụ hỗ trợ và được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an TP.HCM cấp giấy phép. Công an còn thu giữ các loại giấy tờ giả khác như thẻ công an nhân dân giả ghi công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM), giấy chứng nhận nhân viên an ninh, lo go in chữ “Bộ công an”…

Bùi Đức Phương khai các giấy tờ trên Phương tự làm để khoe với bạn bè và để thuận lợi cho việc kinh doanh. Qua điều tra thì Phương chưa sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Căn cứ Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm. Căn cứ vào nguyên tắc có lợi cho ông Phương về chính sách hình sự nhân đạo mới của nhà nước nên việc Công an quận Tân Bình đình chỉ điều tra vụ án hình sự và đình chỉ điều tra bị can Bùi Đức Phương, VKS quận Tân Bình kết luận kiểm sát về việc này là có căn cứ và đúng pháp luật.

Các giấy tờ mà giám đốc vụ nổ súng làm giả: Khi khám xét chỗ ở của Giám đốc Bùi Đức Phương, công an phát hiện và thu giữ các giấy tờ sau: -Hai giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Bùi Đức Phương; cấp bậc: cấp úy, sĩ quan nghiệp vụ PC45, CA TP.HCM. -Một giấy chứng nhận nhân viên an ninh mang tên Bùi Đức Phương, có dán hình của phương mặc trang phục cảnh sát nhân dân ghép vào thẻ này, tự ký tên và lấy mộc của công ty đóng dấu lên tyhthẻ. -Một lo go bằng giấy ép plastic có nền màu đỏ in hình Công an hiệu màu vàng in chữ “Bộ Công an” xe du lịch 5 chỗ, biển số 56N-0792. (Trích báo cáo của VKSND TP.HCM)