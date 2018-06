Vụ bắt cóc nữ đại gia, tòa kiến nghị điều tra thêm 2 người

Ngày 6-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt Trần Văn Miên (50 tuổi, ngụ Nam Định) 10 năm chín tháng tù về hai tội: bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. HĐXX buộc bị cáo Miên phải bồi thường 800 triệu đồng chiếm đoạt của người bị hại.

Đồng thời, tòa cũng có kiến nghị liên quan đến hai người trong vụ án: bà Lê Thị Thảo và ông Nguyễn Anh Đức. Theo tòa, vụ án này đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra làm rõ vai trò của bà Thảo và ông Đức bị truy tố tội bắt, giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, VKSND Tối cao bảo lưu quan điểm không truy tố. Do phạm vi xét xử, HĐXX kiến nghị VKSND Tối cao, Bộ Công an điều tra làm rõ hành vi của họ.



Bị cáo Miên phản ứng khi bị PV chụp ảnh tại phiên xử.

Đây là vụ án kéo dài hơn bảy năm, từng được nhiều lần đưa ra xét xử và từng bị hủy án để điều tra lại. Cụ thể, sau khi TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt Miên 13 năm tù cho cả hai tội danh.

Tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên hủy toàn bộ bản án này, giao cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xét xử lại. Tháng 5-2017, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Miên cũng về hai tội, bà Thảo và ông Đức bị truy tố về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Tháng 8-2017, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lại và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó công an, VKS đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với bà Thảo và ông Đức với lý do hành vi của hai người này không còn nguy hiểm cho xã hội.



Theo hồ sơ, Lê Thị Thảo và bà Nguyễn Thị Phương Nam quen biết với nhau từ năm 2008 và nhiều lần mượn tiền qua lại.

Đến năm 2010, cả hai "chốt lại" là bà Nam còn mượn Thảo 4,5 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng. Sau đó Thảo nhiều lần đòi nợ nhưng bà Nam chỉ trả được 10.000 USD. Vì vậy, Thảo đã nhờ Miên đòi nợ.

Trưa 12-10-2010, Miên đi xe ôm đến chung cư của bà Nam ở quận Phú Nhuận thì thấy Thảo đã đợi sẵn. Miên cho nhân viên bãi xe tiền nên khi bà Nam vừa rời khỏi chung cư thì nhân viên bãi xe đã gọi điện thoại báo động cho Miên. Hai giờ sau, khi bà Nam được anh Lê Hoàng Thanh (nhân viên của bà Nam) chở bằng xe máy lưu thông trên đường thì Miên áp sát, yêu cầu bà Nam lên ô tô của Thảo đã đợi sẵn.