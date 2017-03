Vụ bị tội vì ‘đụng’ CA xã: Toà lại trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào chiều 5-11-2014 tại ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán. Võ Thanh An nghi ngờ Dương là người cắt cỏ trộm của nhà mình (loại cỏ sữa tự trồng để làm thức ăn cho gia súc). Từ việc này, Ân và Dương cự cãi, dẫn đến xô xát. An gọi điện thoại báo cho công an xã Võ Văn Mạnh (phụ trách địa bàn, đang trực tại trụ sở). Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy công an xã đã phân công một tổ công tác, trong đó có công an Mạnh (mặc thường phục) và một người khác mặc sắc phục ngành xuống địa điểm trên để giải quyết. Đến nơi, hai công an này yêu cầu An, Dương và một người ngụ cùng ấp xuống hiện trường để xác minh nơi Dương cắt cỏ. Dương dẫn mọi người ra phía sau nhà chỉ nơi cắt cỏ. Qua kiểm tra, xác định số cỏ Dương mới chở về không phải cắt sau rẫy nhà. Vì vậy công an Mạnh mời cả ba về trụ sở đế giải quyết.

Tuy biết Mạnh là công an xã đang thi hành công vụ giải quyết việc tranh chấp giữa An và Dương nhưng Dương không chấp hành. Dương cho rằng không có hành vi trộm nên không đi lên trụ sở xã làm việc. Cạnh đó, Dương còn chửi Mạnh và lấy cây củi chạy đến đánh. Thấy vậy, đồng nghiệp đưa còng số 8 cho Mạnh nhằm mục đích trấn áp tinh thần Dương. Lúc này mẹ và em Dương can ngăn. Em của Dương thấy Mạnh cầm còng số 8 thì sợ nên ôm lại đẩy ra, còn Dương tiếp tục lao đến dùng tay đấm vào mang tai trái của Mạnh gâỵ thương tích. Mạnh gọi điện thoại về ban chỉ huy báo cáo cử thêm lực lượng đến hiện trường bắt Dương.

Công an Mạnh chỉ bị thương nhẹ và từ chối giám định thương tật. Em trai Dương chỉ ôm can ngăn nên công an không xử lý. Còn Dương thì bị khởi tố, truy tố theo khoản 1 Điều 257 BLHS về tội chống người thi hành công vụ (hiện đang bị tạm giam).

Tuy nhiên bị cáo Dương và người nhà kêu oan vì cho rằng sự việc không như vậy.

Tại phiên toà hôm nay, trong phần tranh luận, công tố đề nghị phạt bị cáo từ tám đến 10 tháng tù. Nhưng do lời khai trong hồ sơ và các nhân chứng có sự mâu thuẫn. Cụ thể có 5 nhân chứng cho rằng trực tiếp nghe thấy ông Mạnh chửi bị cáo còn trong hồ sơ lại xác định họ chỉ nghe gián tiếp. Bị cáo cho là dù không bị điều tra viên đánh nhưng bị chửi và lừa dối khi lấy lời khai. Bị cáo không biết chữ nhưng người giám hộ cho bị cáo khi lấy lời khai lại là các can phạm trong trại....

Từ nhiều lý do trên toà tuyên hoãn phiên xử như trên.

Khi dẫn giải bị cáo về trại giam đã có sự xung đột giữa người dân và công an. Theo một người dân là tiểu thương tại chợ khi bị cáo Dương mới bước một chân lên xe thì vợ anh tiến tới muốn nhìn mặt chồng. Nhưng lúc này, công an lại xô Dương nhanh chóng vào xe làm những người chứng kiến bất bình. Sau đó, Dương nhiều lần đập đầu vào xe để tự tử rồi xỉu tại sân toà. Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng theo người nhà Dương sau đó họ vẫn chưa biết tình hình bị cáo ra sao vì công an đã đưa về trại.