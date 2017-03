Vụ CA xã đánh chết HS: Truy tố hai người bà con của nạn nhân

Đó là Nguyễn Văn Ly, cậu ruột của Thạch và Mai Đình Tâm, bác họ Thạch, cùng trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh”. TTO ngày 1-4 dẫn thông tin từ ông Dương Tấn Nghĩa - Viện trưởng VKSND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết.



Ba bị cáo đánh chết em Tu Ngọc Thạch trước vành móng ngựa. Ảnh: Tấn Lộc

Theo cáo trạng, sáng 31-12-2013, sau khi nghe tin em Tu Ngọc Thạch (ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, là học sinh lớp 9) bị Lê Minh Phát - nguyên công an viên xã Vạn Long và Lê Tấn Khỏe gây thương tích đã tử vong, người nhà của Thạch cùng một số người dân tụ tập trước cổng UBND xã Vạn Long để gây sức ép với chính quyền. Trong đó, ông Ly, ông Tâm cùng một số người khác vừa đi vừa la: “Công an đánh chết người! Công an đánh chết người, bà con ơi!” nhiều lần, làm nhiều người hiếu kỳ cũng la lối và chạy theo. Việc hô hào, kích động khiến khoảng 1.000 người tập trung trên quốc lộ 1, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

PV