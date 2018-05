Vụ TP.HCM phải trả 10 kg vàng: Luật quy định sao?

Tòa phúc thẩm tuyên hủy quyết định Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, ngày 9-5-2014, chủ tịch UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính ông Hiếu 15 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Cạnh đó, ủy ban còn xử phạt bổ sung là tịch thu 10 thỏi vàng (tổng trọng lượng hơn 10.000 g). Ông Hiếu khởi kiện ra TAND TP, cho rằng 10 thỏi vàng trên không phải là vàng công ty ông kinh doanh. Đây là số vàng riêng vợ ông cất giữ từ lâu, là của hồi môn mẹ vợ cho khi vợ chồng ông kết hôn năm 2008, pháp luật không cấm việc cất giữ số vàng này. Việc tịch thu vàng là không có căn cứ, không khách quan khi chỉ dựa vào giám định số vàng thỏi trên không phải do Việt Nam sản xuất đã cho là kinh doanh nhập lậu... Ngoài ra, quyết định của UBND TP cũng không thấy xử lý để trả lại 13.800 USD mà công an tạm giữ khi lập biên bản vi phạm hành chính. Theo ông Hiếu, số ngoại tệ này không phải là tang vật vi phạm hành chính bởi đây là số tiền vợ chồng ông dành dụm, cất giữ trong quần áo. Đầu năm 2016, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã bác đơn kiện của ông Hiếu. Ông Hiếu kháng cáo. Tháng 11-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm. Cụ thể, tòa phúc thẩm tuyên hủy quyết định của UBND TP, đồng thời tuyên buộc chủ tịch UBND TP và Công an TP “thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”. Sau đó, ông Hiếu yêu cầu ủy ban trả lại vàng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được...