Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân

Tức giận, Tình dùng dao bấm đâm bà chủ và sát hại luôn ông Chinh cùng ba người con. Sau đó, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Tình lấy hai điện thoại của vợ chồng người chủ, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn về Long An.

Tài sản cướp được Tình nhờ bạn bán giùm hai điện thoại và laptop tại một cửa hàng vi tính ở quận Gò Vấp. Một chiếc điện thoại do bị khóa nên Tình cho bạn sử dụng.

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, hàng chục trinh sát đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Đến trưa 16-2 (mùng 1 Tết), công an bắt được Tình ở Long An. Bản thân Tình cũng ngỡ ngàng khi bị bắt vì không nghĩ rằng công an có thể lần ra manh mối nhanh vậy...