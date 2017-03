Xông vào trụ sở tấn công người nước ngoài, 5 người bị phạt tù

Xử vụ người dân xông vào trụ sở tấn công công an và nhóm người nước ngoài, ngày 23-9, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã tuyên phạt Võ Công Hoàng và 4 bị cáo khác mỗi người 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ. Về trách nhiệm dân sự do không có ai yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét.



Hàng trăm người dân vây trụ sở xã đòi “xử lý” những người “bắt cóc”

Theo cáo trạng, trưa 26-9-2014, nhóm bốn người (2 người Trung Quốc) đi trên ô tô biển số TP.HCM đến xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình để liên hệ mua thanh long. Khi đang chụp hình một vườn thanh long thì bị người dân vây bắt.

Xảy ra việc này vì trước đó dư luận đồn thổi là có một số người bắt cóc trẻ em để bán, lấy nội tạng. Khi thấy nhóm người lạ, người dân hô hoán, nhóm người lên ô tô chạy đi thì bị dân chặn bắt.

Công an xã có mặt kịp thời, đưa bốn người về trụ sở. Trong lúc công an đang xác minh thì người dân ùn ùn đổ về bao vây trụ sở UBND xã, la hét, xông vào đập phá ô tô. Công an huyện xuống hỗ trợ, đưa nhóm người về công an huyện thì nhiều thanh niên lao vào tấn công.

Ba công an bị thương vì phải lấy thân che chắn những người nước ngoài. Đến 17g30 cùng ngày, công an tỉnh tăng cường, trật tự mới được vãn hồi…