Xử kín vụ giám đốc nhắn tin nói xấu lãnh đạo Sở

Tuy nhiên, trước khi khai mạc phiên tòa, HĐXX đã yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp yêu cầu tất cả những người tham dự phiên tòa, bao gồm cả những phóng viên phải ra khỏi phòng xử vì đây là… phiên xử kín.

Chúng tôi đã đến phòng của ông Nguyễn Thanh Hảo - phó Chánh án phụ trách TAND tỉnh Gia Lai để hỏi về nguyên nhân thì phòng này đóng cửa. Hỏi bà Nguyễn Thị Kim Hồng - phó Chánh tòa hình sự thì được trả lời là ông Hảo đang bận một cuộc họp cơ quan.

Gọi điện thoại thì ông Hảo nói rằng đang cấp cứu ở bệnh viện vì bị huyết áp. Trong khi đó, 8 giờ 15 phút, một PV đã gặp trực tiếp ông Hảo ngay tại phòng để hỏi thì được ông Hảo trả lời rằng xử kín là theo yêu cầu của bị hại.

Trả lời cho câu hỏi, đây không phải vụ án thuộc an ninh quốc gia và liên quan đến nhân thân trẻ em, tại sao lại xử kín, bà Hồng nói rằng đây là việc của cơ quan, bà không biết.

Đáng chú ý, khi phiên tòa diễn ra, không hề có bị hại, nhân chứng mà chỉ có mỗi bị cáo Hồ Sỹ Nhân (SN 1966, ngụ TP Pleiku) cùng luật sư bào chữa.



Quang cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Dương Văn Trang (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Võ Ngọc Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) có công văn gửi Tổng cục An ninh Bộ Công an và Công an tỉnh về vụ việc trên.