Xử phúc thẩm vụ 'ngồi xe lăn chống người thi hành công vụ'

Sáng nay, chỉ có 2/18 nhân chứng có mặt tại tòa. Các luật sư cho rằng vắng nhiều nhân chứng quan trọng như Phù Văn Công (người có mâu thuẫn với gia đình bị cáo), Huỳnh Thanh Nhân – trưởng công an thị trấn Cù Lao Dung nên đề nghị tòa hoãn xử để triệu tập những người này có mặt để làm rõ vụ án.

Tuy nhiên, sau khi hội ý tòa vẫn quyết định xét xử vì cho rằng các nhân chứng đã có lời khai trong hồ sơ.



Bị cáo Hùng tại tòa sáng nay. Ảnh: N.NAM

Tại tòa sáng nay, bị cáo Hùng cho rằng mình không đánh vào mặt công an, không la hét, không ném đá vào trụ sở công an thị trấn Cù Lao Dung. Bị cáo cũng cho rằng việc công an còng tay bắt Minh (con trai bị cáo) là không đúng pháp luật…

Bị cáo Hùng cho biết, khi biết công an bắt con mình thì theo tâm lý của người làm cha rất lo lắng nhưng cũng chưa biết con mình đúng sai thế nào nên mới tới công an thị trấn đòi gặp trưởng công an để hỏi sự việc. Trưởng công an khi đó nói là hết ca trực đi ngủ nên không biết sự việc. Việc còng tay là của công an huyện nên đề nghị bị cáo lên huyện.

“Bị cáo lên huyện thì huyện nói không nghe đội nào báo bắt người nên lại yêu cầu bị cáo về thị trấn. Bị cáo nóng ruột vì con bị còng tay và đánh đau nên chỉ yêu cầu trưởng công an thị trấn cho tháo còng và xin vào viện khám… Sau đó, bị cáo phải đưa con lên tới thanh tra công an tỉnh mới được tháo còng” – bị cáo Hùng khai.

Trong khi đó, phía người liên quan và là nhân chứng gồm công an thị trấn và công an huyện Cù Lao Dung thì cho rằng bị cáo khai không đúng! Thẩm phán, đại diện VKS và các luật sư đều đặt câu hỏi với người liên quan và nhân chứng là công an thị trấn và công an huyện Cù Lao Dung về việc tại sao phải còng tay con bị cáo khi xảy ra xô xát với Công, chiếc xe có được xem là tang vật hay không, thế nào là phạm tội quả tang, thời điểm lập các biên bản... Đặc biệt, khi đại diện VKS hỏi nhân chứng Nguyễn Văn Nhân rằng “vì sao lúc có người dắt xe của Minh về thì anh không dùng biện pháp còng tay đối tượng lấy xe như còng tay Minh khi Minh xô sát với Công? Nhân chứng này trả lời “nghe không rõ!”. Nhiều câu hỏi nhân chứng này cũng cho biết không nhớ vì thời gian đã lâu…

Bị cáo Trần Việt Hùng đến tòa sáng 20-5 chờ xử phúc thẩm nhưng sau đó phiên tòa bị hoãn. Ảnh: N.NAM

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, mọi việc bắt đầu từ chuyện nhà ông Hùng bị mất con chó. Ông Hùng được mách thấy Phù Văn Công, dân quân tự vệ của thị trấn Cù Lao Dung, đang có con chó này. Công cho rằng mình cũng giữ con chó giống như thế. Ông Hùng kêu thả chó ra, nếu nó về nhà ai thì là chó của người đó. Khi được thả ra, con chó đã quẫy đuôi mừng ông Hùng rối rít rồi chạy về nhà ông Hùng. Sau đó thì Công không còn làm dân quân tự vệ nữa.

Tối 4-4-2014, khi Công chở vợ con từ hội chợ về thì Trần Hoàng Minh (con ông Hùng) chạy xe cặp xe Công và dùng nón bảo hiểm đánh trúng vai trái và đầu Công (cũng đang đội nón bảo hiểm). Khi đó, lực lượng công an đang bảo vệ hội chợ đã đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và mời Minh về trụ sở công an thị trấn làm việc. Minh không chấp hành nên công an khống chế, còng tay Minh.

Khi Minh được đưa về trụ sở công an thì ông Hùng cùng gia đình đến đòi thả Minh về. Ông Hùng và vợ con la hét lớn tiếng. Cáo trạng quy kết ông Hùng dùng đá ném vào trụ sở công an trúng người công an Đặng Thương Tính.

Sau khi Minh rời trụ sở thì công an đến hiện trường vụ đánh nhau lập biên bản tạm giữ xe máy của Minh và dẫn về trụ sở công an. Cáo trạng quy kết ông Hùng đòi lại xe và dùng xe lăn chặn xe máy của công an Nguyễn Văn Nhân (đang chở công an Lâm Hoài Khương). Khi Nhân dừng xe, ông Hùng nắm ngực áo Khương và đánh vào mặt Khương rồi kêu con dẫn xe của Minh về.

Ngày 20-3, TAND huyện Cù Lao Dung xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hùng 6 tháng tù.

Tại tòa sơ thẩm, bị cáo cho rằng mình không phạm tội. Luật sư của bị cáo cho rằng công an bắt Minh và gĩư xe Minh là không đúng pháp luật. Bị cáo đến công an đưa Minh về và dùng tay đánh công an để lấy lại xe của con là do bức xúc hành vi trái pháp luật của công an chứ không phải chống người thi hành công vụ...