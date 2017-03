Y án vụ 'Cô giáo cướp vàng người tình'

Diễn biến vụ án: - Tháng 12-2013, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Ngọc Mai “cướp tài sản”. - Ngày 5-8-2014, TAND quận Thanh Khê xét xử sơ thẩm lần một tuyên phạt Mai bảy năm tù về tội cướp tài sản, Mai kháng cáo kêu oan. - Ngày 24-9-2014, TAND TP Đà Nẵng xử phúc thẩm nhận định vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo Mai nên tuyên hủy án sơ thẩm. - Ngày 2-7-2015, VKSND quận Thanh Khê ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự. - Ngày 16-12-2015, VKSND TP Đà Nẵng có quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án của VKSND quận Thanh Khê và yêu cầu truy tố đối với bị can theo quy định của pháp luật. - Ngày 11-1-2016, VKSND quận Thanh Khê ra cáo trạng truy tố Lê Thị Ngọc Mai với tội danh “cướp tài sản”. - Trong hai ngày 16 và 17-3-2016, TAND quận Thanh Khê xét xử sơ thẩm lần hai tuyên phạt bị cáo Mai ba năm tù treo về tội “cưỡng đoạt tài sản”.