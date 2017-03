Al Qaeda tấn công khách sạn, bắt cóc con tin

Báo Jakarta Globe (Indonesia) đưa tin tính đến ngày 16-1, lực lượng đặc nhiệm Indonesia đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi can liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Jakarta sáng 14-1. Tất cả đều có liên hệ với tên Bahrun Naim người Indonesia (đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria). Tướng Badrodin Haiti - chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia ghi nhận năm tên bị tiêu diệt trong vụ tấn công phải có một mạng lưới tài chính và hậu cần yểm trợ. Trong khi đó tại Malaysia, một nghi can khủng bố 28 tuổi đã bị bắt hôm 15-1 tại trạm tàu điện ngầm ở Kuala Lumpur chỉ vài giờ trước khi hắn đánh bom tự sát. Trong người hắn có vũ khí và tài liệu về Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Hắn khai nhận được chỉ thị từ chỉ huy là người nước ngoài ở Syria. Từ ngày 11 đến 15-1 đã có ba nghi can bị bắt tại sân bay Kuala Lumpur. Malaysia đã tăng cường báo động sau vụ tấn công ở nước láng giềng Indonesia.