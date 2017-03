Bảo vệ sơ tán khẩn ông Donald Trump khỏi khán đài

Các nhân viên an ninh nhanh chóng sơ tán ông Trump khỏi khán đài. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, hai nhân viên an ninh đã nhanh chóng túm lấy vai ông Trump và đưa ông ra phía sau khán đài. Hiện vẫn chưa rõ mối đe dọa mà các nhân viên an ninh phát hiện là gì. Các báo đài ghi nhận một người đàn ông trong đám đông đã bị các nhân viên an ninh nhanh chóng khống chế.



Lực lượng cảnh sát vũ trang được triển khai đến hậu trường, bảo vệ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết người đàn ông này sau đó đã được một nhóm cảnh sát viên áp giải đi, còng tay phía sau lưng.



Ít phút sau đó, ông Trump đã quay trở lại khán đài để tiếp tục bài diễn văn của mình. Ông mạnh mẽ khẳng định: “Chúng ta sẽ không bao giờ bị ngăn cản nổi”.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các buổi diễn thuyết của ông Trump bị gián đoạn bởi bạo lực.