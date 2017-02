Binh lính Pháp bị tấn công, bảo tàng Louvre sơ tán khẩn

Theo The Guardian, một người đàn ông mang ba lô đã cầm dao lao vào tấn công một binh sĩ Pháp đang tuần tra ngay gần Bảo tàng Louvre. Người lính này đã kịp thời nổ súng vô hiệu hóa đối tượng. Theo trang The Independent, hiện bảo tàng đã được sơ tán khẩn để kiểm ra an ninh.



Cảnh sát siết chặt an ninh tại một góc đường dẫn vào viện bảo tàng Louvre. Ảnh: AP

Vụ tấn công diễn ra tại khu thương mại ngầm Carousel du Louvre, gần cổng vào Bảo tàng Louvre, một trong những viện bảo tàng có lượng khách tham quan đông nhất thế giới.

Kể từ sau vụ khủng bố thảm sát tòa soạn Charlie Hebdo, và vụ bắt cóc con tin tại Paris vào tháng 1-2015, quân đội Pháp đã bố trí nhiều đơn vị tuần tra gần các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô Paris.

Nữ phát ngôn viên của bảo tàng cho biết hiện tại cơ sở này đã đóng cửa. Tuy nhiên theo tờ The Guardian, cô không xác nhận liệu địa điểm này đã được sơ tán hoàn toàn hay chưa.